Elenco da Espanha admite incômodo com jogo decepcionante em estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco da Espanha admitiu incômodo com o empate em 0 a 0 com Cabo Verde pela estreia na Copa do Mundo, neste domingo (21), os espanhóis golearam a Arábia Saudita por 4 a 0.

Lamine Yamal, ao Marca: "Empatar uma partida que sabemos que tínhamos que vencer incomoda. Isso nos fez refletir bastante e chegar para este jogo [contra a Arábia Saudita] da forma como queríamos".

Dani Olmo, ao Marca: "Depois da primeira partida, não saímos com as melhores sensações, por assim dizer. Sabíamos que neste domingo (21) precisávamos vencer e conseguimos, então estou feliz por isso. [...] Sempre que não ganhamos terá ruido, mas nós estamos focados e demonstramos isso. Somos um grupo muito forte".

Luis de la Fuente, técnico da Espanha: "Ninguém gosta que duvidem do seu trabalho e capacidade, a reação dos jogadores é lógica. É um tapa na mesa, uma forma de nos reafirmarmos e dar continuidade a um projeto que já vem sendo construído há bastante tempo".

A Espanha foi criticada após o empate na estreia, e se recuperou no triunfo deste domingo (21). O resultado colocou a seleção na primeira colocação do Grupo H.

A seleção volta a campo na sexta-feira, contra o Uruguai, pela terceira e última rodada. A partida será às 21h (de Brasília).