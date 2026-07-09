Elenco argentino tem pacto por Messi em busca de mais um título

(UOL/FOLHAPRESS) - Além da glória de vencer a Copa do Mundo em si, prolongar a participação de Messi virou um incentivo para o elenco argentino no Mundial - e o camisa 10 compartilha do sentimento.

O meio-campista Paredes, do Boca Juniors, por exemplo, disse que não gostaria de ver Messi se despedir das Copas. O camisa 10 já indicou que esta deve ser a última edição que disputa.

"Não falamos muitas coisas a ele [depois do jogo contra o Egito], mas tratamos de abraçá-lo, de mostrar que vamos estar com ele até o final. Para nós, é um bônus ter ele conosco e também jogamos para que a última partida dele não chegue nunca", disse Paredes.

O meio-campista De Paul também falou sobre a festa após a vitória sobre o Egito nas oitavas. "Além do que o Messi faz com a bola -tem mais gols que jogos-, ele mexe conosco de forma muito profunda. Ele nos contagia muito, pelo esforço, pela raça, pela personalidade. É o primeiro em tudo. Então, foi uma forma de agradecê-lo. Mais uma vez ele nos leva às quartas de final.

Messi demonstrou gratidão com as homenagens após o apito final e também se diz grato ao elenco. "É um orgulho para mim competir ao lado deles porque sempre entregam tudo e nesta quinta-feira (9) (contra o Egito) foi mais uma demonstração disso".

Além das palavras de agradecimento, Messi demonstrou seu comprometimento em seguir vivo na Copa com o desempenho na reta final da partida contra o Egito. Ele comandou a virada nos 15 minutos finais com um gol e uma assistência.