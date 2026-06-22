Egito vira sobre a Nova Zelândia e conquista sua 1ª vitória em Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até que enfim houve uma vitória no Grupo G da Copa do Mundo.

Após três empates, o Egito conseguiu uma convincente virada sobre a Nova Zelândia e ganhou por 3 a 1 na noite deste domingo (21) no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Foi a primeira vitória da seleção africana em quatro edições de Mundiais (1934, 1990, 2018 e 2026).

Com o resultado, o Egito assumiu a liderança do grupo com 4 pontos, dois a mais que Irã e Bélgica, que empataram sem gols horas antes. A Nova Zelândia é a lanterna da chave, com 1 ponto.

Na última rodada do grupo, que vai definir os classificados à fase de 32 seleções, o Egito enfrenta o Irã e Nova Zelândia encara a Bélgica, ambos os jogos à meia-noite de sexta-feira (26).

No primeiro tempo, a Nova Zelândia foi mais efetiva e conseguiu abrir o placar em uma jogada de escanteio, aos 14min. Tim Payne fez a cobrança do lado esquerdo, e o zagueiro Surman subiu mais que os zagueiros egípcios para cabecear para o fundo da rede.

O gol saiu logo após uma outra jogada incisiva dos neozelandeses, quando Stamenic dividiu com Hany na esquerda e enfiou para Just finalizar com força, mas o goleiro Shobeir espalmou.

Após sofrer o gol, o Egito passou a pressionar em jogadas pelos lados do campo e teve no craque Mo Salah seu principal nome na armação, mas ele esteve sempre muito bem marcado.

Aos 26min, os africanos tiveram uma boa oportunidade, que foi salva pelo goleiro Crocombe. Ashour pegou a bola na esquerda, entrou na área e passou para Marmoush. O atacante finalizou, mas Crocombe defendeu em dois tempos.

Acesse aqui todas as estatísticas do Comparador de Jogadores Compare a performance das seleções até aqui Veja o top 10 da Copa Aos 46min, mais uma chance perdida pelo Egito. Zico e Salah tabelam na entrada da área e o camisa 11 cruzou na medida para Ashour finalizar de dentro da área. O camisa 8, porém, mandou à esquerda de Crocombe.

O segundo tempo começou com pressão total do Egito, que continuou criando chances, mas também deixando espaços para a Nova Zelândia contra-atacar. Assim, foi uma parcial de muitas chances.

Logo no primeiro lance, Hany recebeu um lançamento da defesa, avançou pela direita e cruzou na área. Salah chegou e bateu. Crocombe defendeu e deu rebote, mas a defesa tirou.

Aos 6min, a Nova Zelândia quase ampliou. Stamenic cruzou na medida para McCowatt cabecear de costas dentro da área. A bola quase cobriu Shobeir, mas o goleiro conseguiu espalmar para escanteio.

Aos 13min, porém, o Egito empatou com o atacante Zico, que recebeu este apelido em homenagem ao craque brasileiro homônimo, que disputou as Copas de 1978, 1982 e 1986. No lance, o lateral Hany pegou a bola na direita e cruzou na cabeça de Zico, sozinho na área. O goleiro Crocombe chegou a tocar na bola com a mão esquerda, mas ela acabou na rede.

Zico apareceu novamente aos 21min, mas em uma ótima tabela com Mo Salah dentro da área, que resultou no gol do camisa 10, seu 68º com a camisa egípcia, virando placar em Vancouver.

Os neozelandeses sentiram a virada e os egípcios aproveitaram para ampliar com Trezeguet, outro jogador com apelido de craque, este francês.

Aos 36min, Salah cobrou escanteio da esquerda na primeira trave, Trezeguet deu um peixinho e desviou a bola do goleiro, marcando o terceiro gol de sua seleção.

No fim, os goleiros ainda fizeram mais uma defesa cada, evitando modificar o placar.