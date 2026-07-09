Egito renova contrato do técnico Hossam Hassan após campanha histórica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Egípcia de Futebol anunciou a renovação do contrato do técnico Hossam Hassan após a campanha história da seleção na Copa do Mundo deste ano.

O QUE ACONTECEU

O tempo do novo vínculo não foi divulgado. A delegação do Egito ainda retorna dos Estados Unidos após sua participação na Copa do Mundo deste ano.

Hassan está no cargo desde 2024. Desde então, levou o Egito até às semifinais da Copa Africana de Nações e às oitavas de final da Copa do Mundo, registrando a melhor campanha do país na história dos Mundiais.

São 35 jogos no comando da seleção egípcia. O treinador totaliza 20 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas no período de pouco mais de dois anos no cargo.

Hassan é uma lenda do futebol egípcio. Ex-atacante, ele marcou 69 gols pelo Egito e é o maior artilheiro da história da seleção, com um tento a mais do que Salah.

COMUNICADO DA ASSOCIAÇÃO EGÍPCIA DE FUTEBOL

"Hany Abo Rida, presidente da Associação Egípcia de Futebol, anunciou a aprovação do Conselho de Administração para renovar o contrato de Hossam Hassan, técnico da seleção principal do Egito, e de Ibrahim Hassan, diretor da seleção.

A decisão foi tomada como parte do compromisso do Conselho em dar continuidade ao projeto técnico da seleção nacional e construir sobre as conquistas históricas alcançadas pelo futebol egípcio no período recente.

O presidente da Federação também esclareceu que o Conselho concluirá os procedimentos formais para homologar a renovação do contrato durante a próxima reunião, imediatamente após o retorno da delegação da seleção nacional ao Egito."