Egito protesta contra arbitragem de jogo com a Argentina e vai à Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Egípcia de Futebol protestou contra a arbitragem do francês François Letexier durante a derrota para a Argentina por 3 a 2, nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

A entidade se manifestou com duas notas oficiais nas redes sociais. Em uma delas, diz que tomará "as medidas previstas pelo regulamento".

A Federação Egípcia de Futebol manifesta sua profunda insatisfação com a arbitragem na partida desta terça-feira (7), comandada pelo árbitro francês, especialmente com algumas decisões relacionadas ao árbitro de vídeo (VAR), que levantaram muitos questionamentos diante das amplas críticas feitas por diversos veículos de imprensa e analistas esportivos. A federação reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos da seleção nacional e ressalta que tomará todas as medidas previstas pelos regulamentos para preservar a justiça e a integridade da competição.Associação Egípcia de Futebol

Organização disse também que as decisões da arbitragem e do VAR "levantaram sérias preocupações". A nota diz que a atuação da arbitragem deixou "perguntas profundas".

A Associação Egípcia de Futebol não pode ficar em silêncio sobre as decisões de arbitragem testemunhadas durante a partida contra a Argentina, bem como sobre a não utilização apropriada do sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). Vários incidentes-chave levantaram sérias preocupações e deixaram perguntas profundas sobre a consistência e justiça das decisões que influenciaram diretamente o curso do jogo. Associação Egípcia de Futebol

A Associação Egípcia acionou a Fifa após a eliminação. Procurada pelo UOL, a entidade máxima do futebol não comentou o assunto.

AS RECLAMAÇÕES DO EGITO

A seleção egípcia deixou o gramado do estádio de Atlanta revoltada com a arbitragem. Entre as reclamações, estava a anulação de um gol marcado por Ziko e uma possível irregularidade no segundo gol da Argentina.

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O gol de Ziko foi anulado por falta em Lisandro Martínez. No lance, o zagueiro argentino caiu no campo de ataque e cedeu o contra-ataque, que terminou com gol de Zico. O árbitro mandou o lance seguir em campo, mas, chamado pelo VAR, revisou e marcou falta por pisão no pé do argentino.

Injusto. Uma injustiça clara e evidente. Ele está desperdiçando o esforço de um país inteiro. Desde o começo da partida, ele está vindo contra nós. Não dá para sairmos assim, vencendo a Argentina por 2 a 0. Torneio direcionado. Deus me basta, e Ele é o melhor Guardião. Peço desculpas a eles (povo egípcio). Queríamos fazê-los felizes nesta quarta-feira (8). Não conseguimos fazer isso, mas, por Deus, não estava em nossas mãos. Estava nas mãos do árbitro. O torneio está manipulado, isso já está evidente. O povo egípcio já está muito feliz com vocês e muito orgulhoso de vocês. Parabéns à Argentina pelo título mundial. Parabéns. Não precisam de mais nada. Acabou. Ziko, atacante do Egito, na saída de campo

NOTAS DA ASSOCIAÇÃO EGÍPCIA DE FUTEBOL

Primeira nota

"A Federação Egípcia de Futebol expressa sua sincera gratidão ao povo egípcio em todo o mundo pelo apoio inabalável, lealdade e crença na seleção nacional durante nossa jornada na Copa do Mundo da FIFA.

O apoio excepcional demonstrado por milhões de egípcios, tanto em casa quanto ao redor do mundo, foi motivo de imenso orgulho e motivação para nossos jogadores e delegação. A seleção representou o Egito com honra, determinação e coragem, apresentando atuações que refletiram o espírito e o caráter de nossa nação.

Ao mesmo tempo, a Federação Egípcia de Futebol não pode se calar diante das decisões da arbitragem durante a partida contra a Argentina, bem como da falha no uso adequado do sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). Diversos lances importantes suscitaram sérias preocupações e deixaram profundas dúvidas sobre a consistência e a imparcialidade das decisões que influenciaram diretamente o andamento do jogo.

Diversos especialistas e analistas de futebol, tanto nacionais quanto internacionais, destacaram lances controversos e impactantes da arbitragem durante a partida. Isso ressalta a importância de manter os mais altos padrões de integridade, justiça e transparência na arbitragem, principalmente em uma competição da estatura e importância da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O futebol egípcio sempre respeitou os princípios do fair play, da integridade esportiva e do respeito pelo jogo. Esses mesmos princípios exigem que todas as equipes compitam em igualdade de condições e recebam tratamento igualitário. O que ocorreu durante a partida gerou, compreensivelmente, frustração generalizada entre nossos jogadores, comissão técnica e torcedores, que esperavam os mais altos padrões de arbitragem no maior palco do futebol.

Defender os direitos e interesses da seleção egípcia não é uma questão que possa ser ignorada, minimizada ou tratada como secundária. É uma responsabilidade que carregamos com total convicção e determinação. Cada jogador que veste a camisa egípcia e cada torcedor que apoia a equipe merece justiça, respeito e a aplicação igualitária das regras do jogo.

Embora o resultado agora faça parte da história, nosso orgulho permanece."

Segunda nota

"A Federação Egípcia de Futebol, presidida pelo engenheiro Hany Abu Rida, expressa seus sinceros agradecimentos e reconhecimento ao Estado egípcio, liderado por Sua Excelência o presidente Abdel Fattah El-Sisi, pelo grande e contínuo apoio concedido à seleção nacional desde que a atual diretoria da federação assumiu a responsabilidade pela administração do futebol egípcio. A federação também agradece às instituições do Estado por todas as formas de apoio e assistência, demonstrando sua convicção sobre a importância do esporte e seu papel em elevar o nome do Egito nos diferentes palcos internacionais.

A federação também manifesta seus sinceros agradecimentos e reconhecimento aos torcedores do futebol egípcio, dentro e fora do país, bem como aos torcedores árabes e africanos que apoiaram a seleção nacional ao longo de sua campanha na Copa do Mundo de 2026.

Além disso, presta homenagem à comissão técnica, à equipe administrativa, ao departamento médico e aos jogadores da seleção, que tiveram um desempenho honroso, refletindo o espírito e a determinação do futebol egípcio, e foram os melhores representantes do Egito no maior evento mundial do futebol.

A Federação Egípcia de Futebol manifesta sua profunda insatisfação com a arbitragem na partida desta terça-feira (7), comandada pelo árbitro francês, especialmente com algumas decisões relacionadas ao árbitro de vídeo (VAR), que levantaram muitos questionamentos diante das amplas críticas feitas por diversos veículos de imprensa e analistas esportivos. A federação reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos da seleção nacional e ressalta que tomará todas as medidas previstas pelos regulamentos para preservar a justiça e a integridade da competição.

Apesar do fim da campanha da seleção no torneio, a federação declara seu orgulho pelo desempenho apresentado pelos jogadores, que demonstraram comprometimento, espírito de luta e conquistaram o respeito de todos, oferecendo uma imagem honrosa para o futebol egípcio.

A Federação Egípcia de Futebol também afirma que o que foi alcançado nesta competição representa um passo importante no processo de desenvolvimento do futebol egípcio. Destaca ainda que a próxima fase será marcada pela continuidade do trabalho, em cooperação com as instituições do Estado, para implementar um projeto nacional abrangente de desenvolvimento do futebol, ampliar a base de praticantes, descobrir talentos e formar novas gerações que continuem elevando o nome do Egito nas competições continentais e internacionais."