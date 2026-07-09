Egito pede à Fifa exclusão do árbitro que apitou sua partida contra a Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Egípcia de Futebol pediu à Fifa (Federação Internacional de Futebol) que exclua o árbitro francês François Letexier do restante da Copa do Mundo de 2026, denunciando "erros de arbitragem flagrantes" durante as oitavas de final perdidas na terça-feira pelo Egito contra a Argentina (3 a 2).

Por meio de seu presidente, Hany About Rida, a federação pediu à Fifa que abra uma investigação sobre Letexier "após os erros de arbitragem flagrantes cometidos pela equipe de arbitragem e a aplicação de dois pesos e duas medidas, o que levou à derrota da seleção egípcia", indicou a instituição em um comunicado.

O dirigente pediu que o árbitro central, seus assistentes e os árbitros do VAR não apitem mais partidas na Copa do Mundo "após uma investigação sobre esses erros e a confirmação de um ato de discriminação contra o Egito".

Lamenta especialmente "a recusa obstinada" do árbitro central em "revisar certas jogadas", que na opinião do chefe do futebol egípcio deveriam ter resultado em "um gol válido e um pênalti" para os africanos.

No regulamento da Copa do Mundo, a Fifa afirma que não são permitidos protestos contra decisões do árbitro sobre fatos relacionados ao jogo, "salvo disposição em contrário no Código Disciplinar da Fifa."

"O árbitro tem autoridade para tomar medidas disciplinares desde que entra no campo de jogo para a inspeção pré-partida até deixar o campo após o término da partida", afirma.

A entidade também diz que protestos infundados ou irresponsáveis podem resultar em medidas disciplinares contra as federações. O regulamento não especifica quais seriam essas sanções.

Na partida, François Letexier anulou um gol do egípcio Zico no início do segundo tempo, após intervenção do VAR devido a uma falta no início da jogada.

O Egito considera igualmente que deveria ter sido beneficiado com um pênalti nos acréscimos por um puxão na camisa de Hamdy Fathy e por um contato entre Julián Álvarez e Mohamed Salah na área argentina, pouco antes do terceiro gol da Albiceleste.

Ao final da partida, o técnico do Egito, Hossam Hassan, chamou a arbitragem de "nem justa nem equitativa".

"Parece que a seleção argentina exerceu pressão sobre o árbitro. Este foi o resultado", protestou o treinador.