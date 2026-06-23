Egito diz que foi impedido de entrar em cidade dos EUA após vitória na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Associação Egípcia de Futebol afirmou que a seleção foi proibida por autoridades americanas de viajar para Seattle e permanecer na cidade até o jogo contra o Irã, no próximo sábado, às 0h (de Brasília), pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

O plano era ir de Vancouver, onde o Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, direto para Seattle. Entretanto, segundo a entidade, as autoridades de segurança dos Estados Unidos rejeitaram o pedido.

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O Egito voltou à cidade de Spokane, em Washington D.C. O local tem sido a base da seleção africana desde a chegada para a disputa da Copa do Mundo. O UOL questionou a Fifa, mas não obteve resposta sobre o caso até o momento da publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja retorno.

Ibrahim Hassan, técnico da seleção nacional do Egito, confirma que as autoridades de segurança rejeitaram o pedido para a equipe permanecer na cidade de Seattle conforme o planejado após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo, e, portanto, a delegação da equipe retornará à cidade de Spokane. Ibrahim Hassan acrescenta que a equipe queria viajar diretamente para Seattle para proteger os jogadores do estresse das viagens devido ao grande número de movimentações, em preparação para o jogo contra o Irã, mas após a situação de segurança, a delegação da seleção egípcia retornará a Spokane. Comunicado da Associação Egípcia de Futebol

O Egito é o líder do Grupo G da Copa do Mundo. A seleção tem quatro pontos conquistados e aparece acima de Irã (2), Bélgica (2) e Nova Zelândia (1).

A seleção fará seu segundo jogo em Seattle na fase de grupos da Copa do Mundo. Na primeira rodada, a equipe ficou no 1 a 1 com a Bélgica atuando na cidade americana. A vitória sobre a Nova Zelândia veio em Vancouver (CAN).