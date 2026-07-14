'É uma grande decepção, claro, mas não fizemos tudo o que podíamos para chegar à final', diz Mbappé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Capitão e grande esperança da França para superar a Espanha na semifinal da Copa, o atacante Mbappé teve de ver o rival vencer por 2 a 0 e garantir a vaga, deixando para os franceses a disputa do terceiro lugar.

Após chorar com a eliminação ainda no gramado, ele foi para o vestiário e demorou para falar com a imprensa. E não abreviou sua análise sobre a atuação de sua seleção.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "Acho que não jogamos o nosso jogo, nem tecnicamente nem taticamente. Quando você não faz o que deveria fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, você não vence", afirmou, completando em seguida.

"É uma grande decepção, claro, mas sendo objetivos, não fizemos tudo o que podíamos para chegar à final."

Mbappé fez uma análise do jogo, identificando as falhas francesas e o que não deu certo no confronto.

"Desde o início, jogamos sempre com um três contra dois no meio de campo. E contra a Espanha, isso é complicado. Fabián (Ruiz) e Rodri tiveram muito tempo para jogar. Faltou comunicação na pressão. Acho que contra a Espanha deveríamos ter jogado no mano a mano, forçando-os a correr conosco. E mesmo quando recuperávamos a bola no campo de ataque, nossos primeiros toques não eram dignos de uma semifinal de Copa do Mundo. E quando você junta tudo isso, o resultado é uma derrota."

O capitão francês, que lidera a artilharia do Mundial com o argentino Lionel Messi, com 8 gols, também comparou o desempenho das duas equipes em campo.

"A Espanha manteve-se fiel ao seu plano de jogo e àquilo que a caracteriza. É uma equipe que gosta de controlar a posse de bola e ditar o ritmo. O nosso objetivo era pressioná-los no campo de ataque para os impedir de estabelecer esse ritmo lento e enganoso. Porque, em termos de controle do jogo, eles são melhores do que nós", falou.

"Não conseguimos fazer isso e cometemos muitos erros técnicos. Não soubemos como atacá-los quando precisávamos. Cabia a nós mudar o equilíbrio de poder e foi aí que falhamos. O resto é consequência do que mencionei anteriormente."

Em relação ao clima no vestiário francês, Mbappé afirmou estar muito decepcionado, como todos os demais companheiros e comissão técnica, mas disse que todos precisam deixar a derrota para trás.

"Era um sonho para nós chegar à final, dar ao nosso país essa oportunidade de continuar sonhando e fazer história. Agora, é algo que temos que encarar de cabeça erguida. Acho que não consigo expressar em palavras o quão decepcionados eu e a equipe estamos. Mas, como qualquer jogador de alto nível, mesmo que soe um pouco clichê, teremos que nos reerguer, tirar férias e seguir em frente", falou o atacante, deixando uma mensagem no final.

"Porque o futebol não espera por ninguém, teremos que aprender e recomeçar para deixar esse fracasso para trás."