'É algo difícil de explicar', diz Scaloni sobre desempenho de Messi na Copa

KANSAS CITY, EUA (FOLHAPRESS) - Mesmo acostumado com as atuações fora de série de seu principal craque, o treinador da seleção Argentina, Lionel Scaloni, reconheceu que segue sendo impactado a cada dia que passa com o talento e a longevidade demonstrada por seu xará Lionel Messi nos gramados.

"A gente não se surpreende, porque vemos diariamente. Há 20 anos que faz todas as santas partidas e, de verdade, é emocionante [vê-lo em campo]", afirmou Scaloni na noite desta terça-feira (16) em Kansas City, nos Estados Unidos, após Messi marcar três gols na estreia da alviceleste no Mundial de 2026 contra a Argélia.

"Acho que não só nós, os argentinos, mas qualquer pessoa que goste do futebol pode ver o que ele faz. O que ele fez hoje, com 38 anos, é algo difícil de explicar", acrescentou o treinador.

Com o 'hat-trick', o quase quarentão completa 39 no próximo dia 24 empatou com o já aposentado atacante alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols cada, com boas chances de chegar ao topo isolado da lista durante a campanha da Argentina na competição, em uma disputa que promete ser acirrada com o francês Kylian Mbappé, que tem 14, dois marcados na estreia da França, também nesta terça.

Scaloni disse ainda que também pode contribuir para o bom momento atravessado por Messi o grupo de jogadores que se formou em torno dele na seleção argentina. "Acho que ele encontrou naturalidade, por saber que tem ao seu lado um grupo de amigos, que vai dar o máximo por ele."

O treinador afirmou que "é sempre bom" começar o torneio com uma vitória como essa, "sem dúvida, fortalece tudo". Ele acrescentou, porém, que algumas zebras já aconteceram, como o empate entre Espanha e Cabo Verde, e que ainda há um longo caminho pela frente.

Ele acrescentou que a Argélia dificultou a vida da Argentina em alguns momentos do jogo, em especial no primeiro tempo, e elogiou a postura de seus atletas. Segundo Scaloni, eles souberam se portar e segurar bem a pressão adversária quando foi necessário.

"Eles gostam de competir e quando têm que sofrer, sofrem, porque hoje a Argélia nos colocou em problemas e o time soube sofrer", afirmou Scaloni.

Após a vitória já histórica graças a atuação de gala de Messi, a atual campeã volta a campo no dia 22, em Dallas, no estádio AT&T, contra a Áustria. No dia 27, encerra sua participação na fase de grupos contra a Jordânia, também em Dallas.