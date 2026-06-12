Dúvida contra o Haiti, Neymar vê chance de igualar recorde mais distante

BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A ausência de Neymar no duelo entre Brasil e Haiti, no dia 19, simbolizaria mais do que apenas outro jogo sem o camisa 10 na Copa do Mundo. Se ficar realmente fora, Neymar perderá, também, a chance de igualar um recorde histórico do futebol brasileiro: o de partidas disputadas em Copas. O UOL apurou que o santista é dúvida para o duelo.

A marca atualmente pertence ao lateral Cafu, com 20 jogos: foram três em 1994, seis em 1998, sete em 2002 e quatro em 2006. O recordista participou das campanhas do tetra, como reserva de Jorginho, e do penta, como titular absoluto.

Neymar tem no currículo 13 jogos, nas três Copas que disputou. Foram cinco partidas em 2014, mais cinco em 2018, e outros três no Mundial de 2002 ficou fora de duas partidas por lesão.

O camisa 10 do Santos chegou à Copa-2026 podendo até superar a marca de Cafu, caso disputasse os oito jogos: ou seja, se a seleção brasileira ficar entre as quatro primeiras colocadas.

Só que, como não enfrentará o Marrocos devido à lesão na panturrilha direita, Neymar teria um limite de sete partidas e, assim, poderia empatar com as 20 partidas de Cafu, em caso de boa campanha da seleção brasileira. A ausência diante do Haiti enterraria também essa possibilidade.

O segundo brasileiro com mais partidas em Mundiais é Ronaldo, com 19; Taffarel e Dunga somam 18.