Dupla do Irã é retida em aeroporto dos EUA após estreia na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegação do Irã enfrentou problemas para deixar os Estados Unidos após o empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira (15).

O QUE ACONTECEU

O atacante Medhi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles, segundo comunicado da Federação Iraniana de Futebol. Os dois tiveram problema na chegada aos Estados Unidos para o jogo e, novamente, "enfrentaram um atraso injustificado no portão de saída do aeroporto". A situação teria causado demora na saída do avião rumo a Tijuana, no México, onde a seleção está concentrada.

A federação não explicou, porém, por quanto tempo eles foram retidos, nem detalhou como a questão foi resolvida. Até o fechamento deste texto, os Estados Unidos não tinham comentado o assunto.

Quem também tem problemas a serem resolvidos é Mehdi Torabi. O atacante tinha visto para entrada única nos Estados Unidos e agora precisa de uma nova autorização de entrada para os próximos jogos. A Federação Iraniana de Futebol afirmou que já iniciou o processo de pedido para um novo visto.

A saída imediata dos Estados Unidos gerou reclamações dos iranianos após o empate. A medida é uma imposição dos Estados Unidos.

"Nem nós sabemos [porque vamos ter que sair] e é realmente engraçado. O planejamento da nossa equipe é feito em um lugar, mas a decisão final é tomada em outro. Deveríamos ter vindo para Los Angeles duas noites antes do jogo, mas não permitiram. Nosso plano era ficar aqui esta noite, descansar e voltar hoje à tarde, mas mesmo assim não permitiram, e eu não sei por quê. É por isso que digo que a seleção iraniana é talvez a mais oprimida da história da Copa do Mundo", disse Amir Ghalenoei, técnico do Irã.

O certo era dormirmos aqui, fazermos a recuperação nesta quarta-feira (17). Temos que deixar o país agora. Isso não bom para a gente, não é bom para o futebol. Numa Copa você tem que se preparar bem, há muito estresse. Não temos esse suporte. Fifa tem que nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que vai acontecer no futuroMehdi Taremi, capitão do Irã

Gianni Infantino, presidente da Fifa, foi ao vestiário da seleção e fez um discurso após a partida. Ele "ignorou" os problemas enfrentados pelos iranianos e agradeceu a presença deles na Copa.

nesta terça-feira (16) foi um jogo difícil e, com um pouco mais de sorte, vocês poderiam ter ganhado. Vocês mostraram para sua torcida, amigos, familiares e para o mundo que vocês estão na Copa do Mundo, vocês performaram e têm mais dois jogos pela frente. Nesses dois jogos, vocês farão todo o mundo ficar orgulhoso de vocês.

Obrigado por estarem aqui. Eu sei pelo o que vocês passaram, eu entendo, mas vocês são mais fortes do que tudo. Vocês mandaram uma mensagem muito forte para o mundo inteiro. nesta terça-feira (16), vocês uniram todo o estádio aqui e mostraram ao mundo uma grande mensagem. Gianni Infantino

MAIS UM CAPÍTULO

A ida do Irã para a Copa do Mundo foi conturbada. A seleção planejava se preparar em Tucson, no Arizona, mas a demora para a emissão de vistos e a insegurança em meio aos conflitos com os EUA no Oriente Médio mudaram os planos. Agora, a equipe fez base em Tijuana, no México, próximo à fronteira.

Parte da diretoria não obteve vistos para entrar nos Estados Unidos. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, e o assessor de imprensa da seleção são alguns dos barrados.

O Irã volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Bélgica, em Los Angeles. A seleção ainda terá o Egito, em 27 de junho, às 0h, pela frente, na última rodada da fase de grupos o duelo ocorre em Seattle.