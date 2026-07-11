Dupla da França soma mais gols que 45 seleções na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França está pela 3ª vez seguida nas semifinais da Copa do Mundo. Em busca do tricampeonato, a seleção tem Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé como artilheiros e destaques da campanha. A dupla soma mais gols do que a grande maioria das seleções no Mundial.

Mbappé e Dembélé somam 13 gols pela França nesta Copa. Destes, oito são de autoria do jogador do Real Madrid -que disputa a artilharia do Mundial com Lionel Messi. Os outros cinco foram marcados pelo atleta do PSG e atual melhor do mundo.

A dupla supera em número de gols o ataque de 45 das outras 47 seleções que disputam/disputaram o torneio.

Desconsiderando a própria França, Argentina e Bélgica são as únicas que marcaram mais vezes que Mbappé e Dembélé -foram 14 gols em 6 jogos para os belgas, enquanto os hermanos com o mesmo número ainda vão a campo nas quartas de final.

A seleção atual vice-campeã tem o melhor ataque da competição, com 16 gols em 6 jogos. Além da dupla, apenas Barcola (2 gols) e Doué (1) marcaram neste Mundial.

Vale destacar que Inglaterra e Noruega ainda entram em campo pelas quartas de final, neste sábado (11). As duas seleções europeias podem ultrapassar o número de Mbappé e Dembélé -liderados por Harry Kane, os ingleses somam 11 gols na Copa, enquanto o time comandado por Haaland marcou 12 vezes até aqui.

MBAPPÉ E DEMBÉLÉ NA ARTILHARIA DAS SELEÇÕES NA COPA

- Mbappé e Dembélé - 13 gols

- Noruega - 12 gols

- Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Estados Unidos - 11 gols

- Brasil, Marrocos, Senegal e México - 10 gols

- Suíça e Canadá - 9 gols

- Portugal, Egito e Japão - 8 gols

- Suécia - 7 gols

- Croácia e Áustria - 6 gols

- Colômbia, Argélia, Costa do Marfim, RD Congo e Bósnia - 5 gols

- Cabo Verde e Nova Zelândia - 4 gols

- Turquia, Uruguai, Paraguai, Irã, Austrália e Jordânia - 3 gols

- Haiti, Gana, Equador, África do Sul, Tunísia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Tchéquia e Qatar - 2 gols

- Arábia Saudita, Escócia, Iraque e Curaçao - 1 gol

- Panamá - nenhum gol