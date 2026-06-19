Dunga critica Danilo por colocar rivais à frente do Brasil

(UOL/FOLHAPRESS) - Capitão do tetra, Dunga criticou, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o lateral Danilo por dizer que a seleção brasileira "não tem a maturidade de França e Argentina".

A declaração de Danilo, segundo Dunga, seria "inadmissível" quando ele atuava. O ex-meio-campista defendeu a seleção brasileira em três Copas do Mundo: 1990, 1994 e 1998, além de ser o treinador da equipe na Copa de 2010.

Dunga classificou outra fala de Danilo como "preocupante". O ex-jogador discorda que a função dos laterais tenha mudado tanto quanto o defensor flamenguista apontou.

Eu nunca imaginei ouvir um jogador dizer: 'Vamos tentar ganhar'. Ou dizer que somos inferiores à França, à Argentina ou Portugal. Isso era inadmissível, e o torcedor não quer ouvir esse tipo de declaração. Não se pode passar essa opinião ao público.

"A coisa que mais me preocupa é ouvir o Danilo dizer que não existem mais laterais e que é preciso mudar as características de jogo. Isso era uma das nossas virtudes desde 1958. O jogo pelas laterais sempre foi uma marca do futebol brasileiro", disse Dunga.

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O QUE DANILO DISSE

Brasil abaixo de Argentina e França em maturidade

"Eu falei: 'Pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe'. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo."

Nova função dos laterais

"Se você busca jogadores, como eu falei, que possam ser esses laterais como a gente teve, grandíssimos, como Cafu, Roberto Carlos, que construíram a história dessa camisa e jogavam de uma maneira que fazia o torcedor realmente se sentir feliz, apaixonado, eu acho difícil encontrar, se continuar nessa comparação."

"A partir do momento em que você entender que hoje as funções dos laterais mudaram bastante -e não é à toa que se joga muitas vezes com zagueiros por ali. Passa a ser um equilibrador, um jogador que joga para sair da pressão do adversário e que vez ou outra chega ao ataque. Esse tipo de jogador, temos alguns que são importantes."

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SEQUÊNCIA DO BRASIL NA COPA

Após empatar com o Marrocos por 1 a 1 na estreia, o Brasil encara o Haiti. O jogo pela segunda rodada é nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.