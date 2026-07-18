Duelo de dez gols entre Inglaterra e França estabelece recorde na disputa do terceiro lugar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inglaterra e França mantiveram neste sábado (18) a tradição de jogos movimentados na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Em Miami, os ingleses venceram por 6 a 4, em uma partida que estabeleceu um novo recorde na competição.

Com dez gols, o confronto passou a ser o mais goleador da história das decisões pelo terceiro lugar. A marca anterior resistia havia quase sete décadas, desde 1958, quando a própria França derrotou a Alemanha Ocidental por 6 a 3, na Suécia.

No geral, o jogo de Copa do Mundo com o maior número de gols foi na Copa do Mundo de 1954, quando a Áustria venceu a Suíça por 7 a 5, pela fase de grupos.

O placar entre ingleses e franceses também reforçou uma característica das disputas de terceiro lugar, tradicionalmente marcadas por muitos gols. Antes da partida deste sábado, o duelo que simboliza um prêmio de consolação para os semifinalistas derrotados registrava média de 3,8 gols por jogo.

Os franceses também participaram da terceira partida mais goleadora desse tipo de confronto, quando venceram a Bélgica por 4 a 2, na prorrogação, em 1986.

A Inglaterra ainda ameaçou estabelecer outro recorde. No primeiro tempo, abriu 4 a 0 e igualou a maior vantagem já construída em uma disputa pelo terceiro lugar, marca registrada pela Suécia no 4 a 0 sobre a Bulgária em 1994. A reação francesa, porém, impediu que os ingleses alcançassem a maior goleada da história dessa partida.