Drone é derrubado após sobrevoar treino da Coreia do Sul na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um drone foi avistado e derrubado durante treino fechado da seleção da Coreia do Sul, em Guadalajara, no México, na manhã desta terça-feira (16). A equipe entra em campo na quinta-feira, às 22h (de Brasília), justamente contra os mexicanos.

O drone foi avistado logo no início do treino, segundo informou a Associação de Futebol da Coreia do Sul a veículos locais. Ele foi detectado por membros de segurança da delegação.

As autoridades locais foram acionadas e entraram em ação para derrubar o drone com interferência eletrônica. Em seguida, houve a tentativa de captura do dispositivo, mas ele já havia sido recolhido por dois suspeitos de serem os operadores, que conseguiram fugir.

Um oficial da Fifa que acompanha a delegação sul-coreana pediu o início da investigação às autoridades locais. Segundo a imprensa asiática, câmeras do sistema de vigilância do CT teriam capturado algumas imagens dos suspeitos. Elas estão em posse da polícia.

A Coreia do Sul divide a liderança do Grupo A da Copa do Mundo com o México. As duas seleções têm três pontos somados -os sul-coreanos bateram a República Tcheca na primeira rodada, enquanto os mexicanos venceram a África do Sul.