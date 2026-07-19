Drake aposta mais de R$ 7 milhões em vitória da Argentina sobre a Espanha na final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Drake, 39, está confiante na vitória da Argentina na Copa do Mundo. Tanto é que ele compartilhou nas redes sociais o comprovante de uma aposta milionária que fez em uma plataforma online da qual é embaixador.

O rapper canadense apostou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,66 milhões no câmbio atual) que o resultado do jogo contra a Espanha será de 2 a 1 para os "hermanos". Ele ainda disse acreditar que ao menos um dos gols será nos acréscimos.

Caso o resultado se concretize, Drake pode ganhar U$S 5,1 milhões (mais de R$ 26 milhões), de acordo com a publicação. "Como é mesmo aquele ditado? Mais sorte na próxima vez", escreveu na legenda.

Apesar da torcida pela Argentina, foram os torcedores da Espanha que ficaram animados com a publicação. Isso porque o astro do rap tem a fama de ser pé-frio nesse tipo de aposta esportiva.

"Com esse pé frio que ele tem... agora a Espanha tem mais chance", comentou o apresentador Felipe Andreoli. "Vai perder dinheiro", escreveu o perfil Goat BR.

Recentemente, Drake apostou US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) na vitória de Conor McGregor sobre Max Holloway em uma luta do UFC. McGregor perdeu.

O mesmo valor foi apostado por ele na final do Super Bowl, em fevereiro. Ele achava que o New England Patriots venceria, mas o jogo terminou em 29 a 13 para o Seattle Seahawks.

Apesar da fama, o rapper também já ganhou em algumas ocasiões. Na própria Copa, ele acertou que o Canadá perderia para o Marrocos na Copa. Contudo, dessa vez ele apostou apenas US$ 1 (cerca de R$ 5), o que fez com que o ganho fosse bem modesto.