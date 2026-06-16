Douglas Santos diz que Brasil não pode ter 'soberba' diante do Haiti

NOVA JERDEY, EUA (FOLHAPRESS) - Surpresa entre os titulares na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Douglas Santos foi um dos poucos com atuação destacada no decepcionante empate com Marrocos, por 1 a 1, no último sábado (13).

Agora com a sua provável permanência na equipe para o duelo diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), o lateral esquerdo pede que seus companheiros não tenham "soberba" diante do adversário considerado o mais frágil do Grupo C.

"Se a gente quiser vencer o próximo jogo, vamos ter que jogar muito mais do que jogamos na estreia, com o Marrocos", disse o jogador do Zenit, da Rússia. "Nosso primeiro pensamento tem que ser vencer. Não podemos ter soberba e falar que, porque é o Haiti, nós vamos golear. Temos que ter humildade", acrescentou.

Diante dos marroquinos, Douglas Santos teve postura semelhante. Assim, ele se saiu bem na defesa e no ataque. De acordo com as estatísticas oficiais da partida, foi o jogador brasileiro com mais infiltrações pelos lados do campo, com 18 tentativas bem-sucedidas de um total de 22. Na defesa, também foi bem na marcação de Hakimi, principal estrela marroquina, que acabou com atuação discreta diante da marcação do lateral brasileiro.

Depois do empate na estreia, o Brasil aparece na terceira colocação de sua chave no Mundial, atrás dos marroquinos por um dos critérios de desempate. Os brasileiros acumularam dois cartões amarelos no jogo (Casemiro e Ibañez), enquanto a seleção africana passou o jogo ilesa de punições.

Assim, o time do técnico Carlo Ancelotti termina a primeira rodada na terceira colocação, à frente apenas do Haiti, que não pontuou. Daí a importância de construir uma boa vantagem no saldo de gols já a partir da segunda rodada da fase de grupos, já que o Brasil encerra sua participação na primeira jornada da Copa diante da Escócia, líder da chave, que venceu os haitianos por 1 a 0 na estreia.

Os critérios de desempate desta edição do Mundial têm uma diferença em relação a edições anteriores por acabar com o sorteio. Agora, se houver empate inclusive nos critérios de fair play, como os cartões amarelos e vermelhos, a definição será feita pelo ranking da Fifa. O mais bem colocado avança.