Dos 32 do Brasileiro convocados para Copa-26, apenas 5 ainda seguem vivos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 segue afunilando o caminho até as quartas de final, e a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro também encolheu drasticamente.

27 JÁ FORAM PARA CASA

Dos 32 atletas que jogam no Brasileirão e foram convocados para o Mundial, apenas cinco seguem vivos na competição neste momento, com ainda quatro jogos das oitavas de final por serem disputados  envolvendo principalmente Argentina e Colômbia.

O maior baque veio agora nas oitavas de final, com os adeus da seleção brasileira e do Paraguai representando mais 14 nomes eliminados do Mundial.

Na fase de grupos, os sete eliminados vieram todos pela seleção do Uruguai, que sofreu uma eliminação precoce após dois empates e uma derrota em um grupo com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde.

*

QUEM AINDA SEGUE NA COPACOLÔMBIA (4 CONVOCADOS)

Andrés Gómez (Vasco)

Arias (Palmeiras)

Carrascal (Flamengo)

Juan Portilla (Athletico)

ARGENTINA (1 CONVOCADO)

Flaco López (Palmeiras)

QUEM JÁ CAIU

BRASIL (7 ELIMINADOS)

Weverton (Grêmio)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Neymar (Santos)

URUGUAI (7 ELIMINADOS)

Arrascaeta (Flamengo)

De la Cruz (Flamengo)

Varela (Flamengo)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Piquerez (Palmeiras)

Rochet (Internacional)

PARAGUAI (7 ELIMINADOS)

Balbuena (Grêmio)

Bobadilla (São Paulo)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Junior Alonso (Atlético-MG)

Maurício (Palmeiras)

Ramón Sosa (Palmeiras)

EQUADOR (5 ELIMINADOS)

Alan Franco (Atlético-MG)

Félix Torres (Internacional)

Minda (Atlético-MG)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Preciado (Atlético-MG)

HOLANDA (1 ELIMINADO)

Memphis Depay (Corinthians)