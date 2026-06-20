Dores de Raphinha em músculo de três lesões fazem CBF reviver medo pré-Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Raphinha reviu na noite de sexta-feira (19), no gramado do Estádio da Filadélfia, um antigo fantasma: ele deixou o campo com dores no músculo posterior da coxa direita.

A região é a mesma em que ele teve três lesões ao longo da temporada 2025-26, ficando um total de três meses e meio afastado dos gramados. Por isso, ele acabou perdendo partes fundamentais da temporada do Barcelona, e se afastando, também, da seleção.

A CBF informou que Raphinha já iniciou tratamento e será reavaliado nos próximos dias. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão ou a possibilidade de corte.

Caso o atacante não tenha condições de jogo, Carlo Ancelotti já não pode substituí-lo a última mudança só poderia ter sido feita até 24 horas antes da estreia na competição.

O incidente com Raphinha preocupa o departamento médico da entidade, que temia uma possível recaída das lesões. Havia dois motivos principais para o receio: o histórico recente do jogador, e o ritmo intenso da Copa do Mundo, com oito jogos em 39 dias para quem chegar nas semifinais.

Nos amistosos pré-Copa, Raphinha já havia tido um controle de minutos, para evitar qualquer recaída. Contra o Panamá, no Maracanã, ele começou no time titular e saiu no intervalo. Diante do Egito, novamente titular, o camisa 11 jogou até os 26 minutos da segunda etapa.

O jogo e a dor

Raphinha chegou ao duelo contra o Haiti, na sexta-feira, após uma semana em que não conseguiu treinar por completo. Na terça, dois dias após o empate com Marrocos, ele havia ficado fora da atividade em Nova Jersey. A informação da CBF é que o jogador estava cansado e com bolhas nos pés.

Raphinha foi o jogador com mais sprints superiores a 20km/h na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O esforço físico diante dos marroquinos deixou o camisa 11 esgotado após a partida, ele ficou sentado em campo, recuperando-se enquanto os colegas iam para os vestiários.

Na partida contra o Haiti, foram 40 minutos em campo, até sentir as dores que o fizeram pedir a substituição; Rayan foi o escolhido para entrar. Antes de deixar o campo, Raphinha marcou um gol (que foi anulado por impedimento) e teve duas outras chances de marcar, mas falhou na conclusão.