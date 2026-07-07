'Dor é grande', diz Ancelotti um dia após queda do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti se manifestou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (06), um dia após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O técnico italiano deixou uma mensagem de união e persistência aos torcedores brasileiros. Ele garantiu que está confiante que o trabalho em andamento trará frutos positivos ao Brasil na Copa de 2030.

nesta segunda-feira (06) a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhar pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil! Carlo Ancelotti

Ancelotti soma 17 partidas no comando da equipe do Brasil. Sob a sua liderança, a seleção brasileira acumula dez vitórias, três empates e quatro derrotas.

A campanha na Copa do Mundo terminou com três vitórias, um empate e uma derrota. O revés diante dos noruegueses selou a desclassificação do time no torneio mundial.

Ancelotti está garantido como comandante do Brasil no próximo mundial. O vínculo do italiano vai até 2030, o que assegura sua permanência para dirigir o Brasil no próximo ciclo de Copa do Mundo.

A seleção brasileira voltará a campo no fim de setembro para iniciar a preparação para o próximo ciclo. O Brasil fará dois amistosos contra a Austrália e ainda tenta agendar outro jogo contra um adversário asiático para o início de outubro.