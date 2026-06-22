Doku vê filho nascer em Londres e vai retornar à Copa, diz seleção belga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Bélgica anunciou o nascimento do filho do atacante Jérémy Doku, 24, nesta segunda-feira (22). Comunicado oficial da equipe nacional também informou que o jogador voltará aos Estados Unidos para atuar na sequência da Copa do Mundo.

Doku viajou a Londres para acompanhar a esposa, Shireen, no parto do seu primeiro filho. Em nota, a seleção aponta que o jogador teve autorização da Real Associação Belga de Futebol para se ausentar durante o Mundial e foi à Inglaterra acompanhado de um dos médicos da delegação.

Atacante do Manchester City foi desfalque em jogo deste domingo (21). Ele não participou do empate entre Bélgica e Irã, por 0 a 0, devido a uma "enfermidade", de acordo com a seleção belga. O treinador Rudi García chegou a dizer que o atleta estava incomodado com "problemas respiratórios" durante a semana.

Jogador voltará aos Estados Unidos para a sequência da Copa. A equipe nacional informou que Doku se juntará aos colegas em Seattle nesta terça-feira (23) e continuará normalmente a preparação para o jogo contra a Nova Zelândia, no próximo sábado (27).

Bélgica vive situação complicada no Grupo G da competição. Após dois empates contra Egito e Irã -o primeiro, com participação de Doku-, o time europeu corre riscos de não se classificar ao mata-mata se não vencer na última rodada da fase de grupos.

ATITUDE GEROU POLÊMICA

Doku havia dito antes da Copa que gostaria de acompanhar a esposa no parto. Ele declarou sua posição em entrevista ao jornal DH Les Sports, da Bélgica, dando a entender que teria apoio da seleção belga para realizar o seu desejo.

"Se você me perguntar o que eu quero, minha resposta é que ninguém quer perder o nascimento do primeiro filho. Mas, também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e entende suas situações. Vamos ver o que podemos fazer", disse Doku, ao jornal DH Les Sports.

Jogador foi duramente criticado em TV francesa por "abandonar" o time. A apresentadora Frances Pierron, do L'Équipe, disse que o parto é um momento em que o pai é "completamente inútil" e comparou a situação à de jogadores que sonham em disputar o Mundial. Ela foi afastada pelo jornal nesta segunda-feira, devido à repercussão negativa das falas.

Atacante da seleção inglesa defendeu Doku publicamente. Ollie Watkins condenou os comentários feitos por Pierron: "Como ele [Doku] disse, só acontece uma vez. É o seu primeiro filho, e recebê-lo é uma bênção. Você não desperdiça essa oportunidade."