'Do milagre ao massacre': imprensa internacional destaca 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Curaçao na Copa do Mundo terminou com derrota por goleada para a Alemanha. A seleção caribenha foi atropelada por 7 a 1 --mesmo placar da histórica vitória alemã sobre o Brasil na semifinal do Mundial, no Mineirão, em 2014.

Veja, a seguir, como a imprensa internacional repercutiu a partida.

THE GUARDIAN (INGLATERRA)

O jornal inglês destacou a estreia de Curaçao, mas também apontou que "Havertz e a implacável Alemanha não mostram misericórdia". A reportagem ressaltou que apenas disputar a Copa já é uma grande conquista para o país caribenho e que avançar no grupo E, também formado pela Costa do Marfim e pelo Equador, seria um feito ainda mais extraordinário.

"O simples fato de estarem ali, celebrado com entusiasmo em uma festa de lançamento perto do centro da cidade na noite anterior, já era suficiente para a maioria", disse o periódico.

OLÉ (ARGENTINA)

O veículo observou que os tetracampeões mundiais derrotaram a equipe caribenha de forma convincente e são candidatos à taça. "Desta vez, foi contra a estreante e modesta Curaçao, mas nenhuma equipe deve querer enfrentar essa força formidável", avaliou a publicação.

"Esta vitória retumbante não só garante à Alemanha seus primeiros três pontos no torneio, como também envia uma mensagem poderosa para o resto da competição: a máquina bávara está bem azeitada, física e mentalmente forte o suficiente para desempatar partidas e punir impiedosamente qualquer lapso de concentração dos adversários".

MARCA (ESPANHA)

Apostou no título "Do milagre ao massacre! Havertz acaba com o sonho histórico de Curaçao em uma goleada de sete gols". O jornal espanhol deu destaque à atuação do jogador alemão.

L'ÉQUIPE (FRANÇA)

Para o periódico francês, "o jogo transcorreu sem grandes dificuldades, como era de se esperar". A surpresa foi o gol da equipe de Dick Advocaat, técnico da seleção curaçauense, que incomodou Julian Nagelsmann e seus jogadores por aproximadamente 15 minutos --tempo que a Alemanha levou para desempatar e voltar a liderar com uma cabeçada de Schlotterbeck.

LA GAZETTA DELLO SPORT (ITÁLIA)

A reportagem italiana disse que a seleção alemã foi supreendida com o gol de Comenencia, camisa 8 --o único jogador de Curaçao a pontuar no jogo. O jornal também avaliou que a vitória alemã afasta os europeus de eliminações precoces, como as de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, e reforça que os europeus são candidatos ao título.

"O ataque dos piratas caribenhos ao navio-almirante da Alemanha durou o tempo de um tiro certeiro de canhão no mastro principal, e o navio do capitão Advocaat, que se tornou o técnico mais velho da história da Copa do Mundo aos 78 anos, afundou com toda a sua tripulação".