Do legado de Zico à influência europeia: Japão vira ameaça ao Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Zico costuma ser chamado de "pai" do futebol japonês. Na década de 90, o ídolo do Flamengo teve papel fundamental para desenvolver o esporte tanto dentro quanto fora do campo. Porém, os anos se passaram e é com uma influência europeia que o Japão se coloca como desafiante da seleção brasileira na partida desta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston (EUA), no mata-mata da segunda fase da Copa do Mundo.

22 DOS 26 CONVOCADOS ATUAM NA EUROPA

A prova desta "era europeia" dos japoneses está no número de convocados para o Mundial que atuam no Velho Continente: 22 dos 26 atletas. Muitos deles estão nas principais ligas por lá.

Veja a distribuição por países:

Alemanha (Bundesliga): 6

Inglaterra (Premier League): 4

Japão: 4

Bélgica: 3

França (Ligue 1): 2

Holanda: 2

Itália (Série A): 1

Espanha (La Liga): 1

Suíça: 1

Escócia: 1

Áustria: 1

ZICO PUXOU FIO DA IMPORTAÇÃO; AGORA JAPÃO EXPORTA

Zico chegou ao Japão em 1991 e a J-League foi criada em 1993. O ídolo do Flamengo foi o grande garoto-propaganda para atrair outros jogadores consagrados, principalmente do Brasil, mas também de outros lugares do mundo. Porém, com o passar do tempo, este ciclo se inverteu.

Em vez de importar, o Japão passou a exportar, investindo na formação e fortalecendo a rota Ásia-Europa.

O estilo de jogo também mudou. Se antes o espelho era o futebol brasileiro, focado na habilidade e criatividade, agora a escola europeia influencia com a pressão alta, transições rápidas e disciplina tática.

"O Japão tem um nível mais competitivo hoje em dia. Assim como os jogadores brasileiros, sul-americanos, os jogadores japoneses têm saído para a Europa. nesta segunda-feira (29), dos 26 jogadores, 22 estão jogando na Europa. E estão jogando de verdade, em campeonatos como a Bundesliga, Serie A, Premier League", disse Zico ao site oficial da Fifa.

MÉDIA DE ALTURA TAMBÉM SUBIU

O Japão também teve a preocupação de lidar com um ponto que era tratado como uma fragilidade: a estatura de seus jogadores. Com o passar dos anos, a média de altura da seleção japonesa aumentou.

Na Copa de 2022, por exemplo, a média já era de 1,79 m. Em 2026, ela passou para 1,81 m, algo que tem gerado frutos, já que dos sete gols feitos pelos japoneses até aqui no Mundial, dois foram de cabeça.

"Eles estão preparados para qualquer adversário. Nesses últimos anos, ganharam do Brasil, da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Inglaterra... Eles estão realmente totalmente preparados para qualquer desafio", disse Zico.

ZICO SOBRE TORCIDA PARA O BRASIL: 'SOU BRASILEIRO, PÔ!'

Zico passou longe de ficar em cima do muro para a partida desta segunda-feira. O Galinho de Quintino, porém, espera por um jogo difícil neste mata-mata da segunda fase da Copa do Mundo.

Eu vou torcer para o Brasil, sou brasileiro, pô! Agora, se ganhar o Japão, paciência. O que eu tenho certeza é que vai ser uma grande partida, porque o time do Japão joga o jogoZico, ao site oficial da Fifa