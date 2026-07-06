DJ Khaled aposta em hexa e perde 500 mil dólares (R$ 2,57 milhões)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano DJ Khaled, que esteve presente na partida entre Brasil e Noruega disputada neste domingo (5), apostou 500 mil dólares (R$ 2,57 milhões) na conquista do hexacampeonato do Brasil nesta Copa do Mundo.

O músico publicou uma foto do palpite em sua conta do Instagram em 11 de junho, data de abertura do torneio no estádio Azteca, na Cidade do México.

O palpite foi feito em parceria com uma casa de apostas parceira do Real Madrid, clube espanhol que possui craques como Vini Jr., Endrick, Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

DJ Khaled acabou perdendo o dinheiro após a eliminação precoce da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, nas oitavas de final da competição.

Caso o Brasil tivesse permanecido na Copa e vencido a final do campeonato, o rapper teria ganhado uma bolada de 5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões), dez vezes o valor inicial investido.