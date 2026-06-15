'Difícil jogar contra um time tão físico', lamenta Rodri após empate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodri, da Espanha, lamentou o empate sem gols com Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), pela estreia na Copa do Mundo 2026.

"Sabíamos que era um jogo de paciência, eles [Cabo Verde] ficaram atrás, nós criamos, mas não conseguimos marcar. É difícil [jogar] contra um time tão físico e retraído. O lado positivo é que eles quase não criaram nada, mas precisamos melhorar na frente do gol", disse Rodri.

O jogador afirmou que a Espanha "teve fluidez", apesar da dificuldade de balançar as redes. Ao todo, foram 27 finalizações, sendo apenas sete delas na direção do gol.

"[Para furar o bloqueio] Depende da inspiração do jogador. A equipe tentou e tivemos fluidez. Contra uma equipe que joga recuada, não vai ter tantas oportunidades e tem que aproveitar [quando tiver]", afirmou ainda o espanhol.

A Espanha encara a Arábia Saudita, no domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H. Já Cabo Verde enfrentará o Uruguai no mesmo dia, às 19h (de Brasília).