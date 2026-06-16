Dia mais estrelado da Copa tem estreias de Mbappé, Messi e Haaland

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A agenda desta terça-feira (16) da Copa do Mundo 2026 tem a maior concentração de astros em um dia só, desde que a competição começou. É hora de ver Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi em ação.

Considerando que Áustria x Jordânia só começa 1h de quarta-feira (no horário de Brasília), os três jogos desta terça concentram holofotes para três dos mais badalados jogadores deste Mundial.

Mais do que o brilho individual, o calendário reservou para nesta terça-feira (16) as estreias das duas últimas finalistas da Copa: Argentina e França.

CONTRA QUEM ELES JOGAM?

Os franceses encaram Senegal, às 16h. É um reencontro interessante, 24 anos depois de uma das grandes zebras da história da Copa: a vitória de Senegal, em 2002, sobre a França, então campeã do mundo.

Aos 27 anos, Mbappé começa sua terceira Copa, numa trajetória que pode catapultá-lo ao topo da liderança do ranking de maiores artilheiros da competição. Ele tem 12 gols, enquanto o alemão Miroslav Klose tem 16.

Lionel Messi também está de olho nesse número. Com ele, a Argentina começa a defesa do título diante da Argélia, às 22h.

Será a jornada final do craque no torneio mais importante do futebol. Embora a Copa do Qatar já tivesse sido vivida como se fosse a última de Messi, agora parece mesmo não ter volta.

Franceses e argentinos são cabeças de chave e estão em grupos distintos. Mas o sorteio colocou no caminho de Mbappé, logo de cara, um chaveamento que também tem a Noruega, de Haaland.

Os vikings da Copa ao lado dos suecos encaram o Iraque, às 19h.

QUEM É TÃO POP QUANTO ELES?

Em termos de hype e holofotes individualizados, a Copa do Mundo 2026 ainda aguarda uma atuação robusta de um grande craque.

Nem a Alemanha, com seu 7 a 1 sobre Curaçau, conseguiu entregar algo individualizado.

Lamine Yamal começou no banco contra Cabo Verde, entrou no segundo tempo e não conseguiu fazer com que a Espanha vencesse.

Neymar está machucado há cerca de um mês e nem treinar com o Brasil conseguiu ainda.

Cristiano Ronaldo é outro que está na última dança. E quase estreou no mesmo dia que Messi. Mas Portugal só vai a campo nesta quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo.

Harry Kane é outro candidato a melhor do mundo na temporada e a craque da Copa que joga nesta quarta-feira (17), quando a Inglaterra estreia diante da Croácia.