Dia mais estrelado da Copa tem estreias de Mbappé, Messi e Haaland
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A agenda desta terça-feira (16) da Copa do Mundo 2026 tem a maior concentração de astros em um dia só, desde que a competição começou. É hora de ver Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi em ação.
Considerando que Áustria x Jordânia só começa 1h de quarta-feira (no horário de Brasília), os três jogos desta terça concentram holofotes para três dos mais badalados jogadores deste Mundial.
Mais do que o brilho individual, o calendário reservou para nesta terça-feira (16) as estreias das duas últimas finalistas da Copa: Argentina e França.
CONTRA QUEM ELES JOGAM?
Os franceses encaram Senegal, às 16h. É um reencontro interessante, 24 anos depois de uma das grandes zebras da história da Copa: a vitória de Senegal, em 2002, sobre a França, então campeã do mundo.
Aos 27 anos, Mbappé começa sua terceira Copa, numa trajetória que pode catapultá-lo ao topo da liderança do ranking de maiores artilheiros da competição. Ele tem 12 gols, enquanto o alemão Miroslav Klose tem 16.
Lionel Messi também está de olho nesse número. Com ele, a Argentina começa a defesa do título diante da Argélia, às 22h.
Será a jornada final do craque no torneio mais importante do futebol. Embora a Copa do Qatar já tivesse sido vivida como se fosse a última de Messi, agora parece mesmo não ter volta.
Franceses e argentinos são cabeças de chave e estão em grupos distintos. Mas o sorteio colocou no caminho de Mbappé, logo de cara, um chaveamento que também tem a Noruega, de Haaland.
Os vikings da Copa ao lado dos suecos encaram o Iraque, às 19h.
QUEM É TÃO POP QUANTO ELES?
Em termos de hype e holofotes individualizados, a Copa do Mundo 2026 ainda aguarda uma atuação robusta de um grande craque.
Nem a Alemanha, com seu 7 a 1 sobre Curaçau, conseguiu entregar algo individualizado.
Lamine Yamal começou no banco contra Cabo Verde, entrou no segundo tempo e não conseguiu fazer com que a Espanha vencesse.
Neymar está machucado há cerca de um mês e nem treinar com o Brasil conseguiu ainda.
Cristiano Ronaldo é outro que está na última dança. E quase estreou no mesmo dia que Messi. Mas Portugal só vai a campo nesta quarta-feira (17), contra a República Democrática do Congo.
Harry Kane é outro candidato a melhor do mundo na temporada e a craque da Copa que joga nesta quarta-feira (17), quando a Inglaterra estreia diante da Croácia.