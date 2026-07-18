'Deveríamos ter lhe dado uma despedida melhor': Mbappé agradece Deschamps

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hoje é a sua última dança. Você que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe dado uma despedida melhor, mas falhamos."

Pouco antes do duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra, o astro Kylian Mbappé publicou uma mensagem em suas redes sociais em que agradece ao treinador Didier Deschamps por seu longevo trabalho à frente da seleção francesa.

No cargo desde julho de 2012, Deschamps comandará a equipe pela última vez neste sábado (18), contra os ingleses.

Treinador mais longevo da história da França, o campeão mundial como jogador, em 1998, e como treinador, em 2018, anunciou a decisão de deixar o cargo no início de 2025.

A imprensa francesa aponta seu ex-companheiro de seleção Zinédine Zidane como o provável substituto no ciclo rumo à Copa de 2030.

"É muito difícil expressar em palavras tudo o que você representou ao longo de 14 anos, pois você foi uma peça fundamental na renovação desta seleção. Nem sempre as pessoas reconheceram a sua grandeza, mas o tempo e a história cuidarão disso", escreveu Mbappé na publicação.

Deschamps comandou a seleção francesa em 182 partidas, com 119 vitórias, 35 empates e 28 derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de cerca de 72%.

Além do título mundial, e do vice em 2022, o treinador também liderou a seleção francesa rumo ao título da Liga das Nações da temporada 2020/21.

"Obrigado por ter me dado a chance e a oportunidade de representar meu país no maior palco durante tantos anos. Me sinto privilegiado por ter podido estar ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos", disse o atacante francês do Real Madrid.

"Desejo a você o melhor nessa nova aventura, e mais uma vez obrigado por tudo o que você trouxe para essa camisa que significa tanto para nós."