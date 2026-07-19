Deschamps vê 1º tempo da França como inadmissível e admite: 'Culpa é minha'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da França, Didier Deschamps, assumiu a responsabilidade pela derrota por 6 a 4 contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

Deschamps classificou o primeiro tempo da França como "inadmissível" após a equipe sair perdendo por 4 a 0. O treinador destacou que, apesar da reação na segunda etapa, o time se expôs demais ao tentar buscar o empate.

O comandante francês chamou para si a culpa pelo desempenho ruim no início da partida. "A culpa é minha, porque não devo ter feito o que era necessário", declarou Deschamps, ressaltando que a equipe conseguiu terminar o jogo com dignidade.

Apesar da dor pela derrota, o técnico elogiou a qualidade do grupo e a trajetória de oito semanas. Deschamps afirmou que, embora a decepção esportiva exista, vestir a camisa da seleção francesa na Copa do Mundo continua sendo o ponto mais alto para os atletas.

"Chegamos com muitas ambições e conseguimos fazer várias coisas positivas. Fizemos uma partida ruim contra a Espanha, que soube jogar bem diante de nós. Nem tudo deve ser descartado. Este é um grupo com qualidade futebolística e havia material para alcançar resultados. No aspecto humano, foi uma bela aventura. Foram oito semanas bonitas.", disse Didier Deschamps.

Campanha francesa no Mundial

A França encerrou sua participação na Copa do Mundo sem conseguir o terceiro lugar, após também ter falhado na semifinal. Deschamps relembrou a eliminação anterior diante da Espanha, admitindo que a equipe fez uma partida ruim contra os espanhóis.

O treinador defendeu o legado do elenco e disse que nem tudo deve ser descartado. Para ele, o grupo tem qualidade futebolística e humana, tendo alcançado o objetivo de emocionar dezenas de milhões de torcedores franceses durante o torneio.