Deschamps se incomoda após reclamação de jornalista marroquino em coletiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps, da França, se incomodou após a reclamação de um jornalista marroquino durante a entrevista coletiva desta quarta-feira (08), na véspera do duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A reclamação aconteceu após ser anunciado o fim da entrevista coletiva. Deschamps, inclusive, já estava levantando da cadeira para deixar o local.

O jornalista apontou que "vocês só estão dando a palavra aos franceses. Nós, marroquinos, também temos o direito de fazer perguntas". Na ocasião, Deschamps estava ao lado de um assessor de imprensa da Fifa e um da Federação Francesa.

Deschamps, então, voltou a se posicionar à frente do microfone e afirmou que não conseguiria responder a todos os presentes. Ele destacou ainda que tem uma programação a seguir no dia de hoje.

"Desculpe, mas eu tenho um bom caminho para voltar, tenho um almoço e um treino. Eu sei, senhor, mas eu saí muito cedo. Quantos de vocês são? Não quero defender, mas, se há 50 pessoas com a mão levantada, não vou conseguir responder a todos", afirmou Deschamps.

Na sequência, o treinador respondeu a mais uma pergunta. A coletiva foi encerrada logo depois.

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida será em Boston (EUA).