Deschamps minimiza caso Mbappé e diz que cartão de Olise foi mantido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps, da França, comentou o caso envolvendo Kylian Mbappé e uma senadora paraguaia e defendeu o trabalho feito pelas equipes de arbitragem na atual edição da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Deschamps afirmou que Mbappé "focado no jogo" contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida acontece nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston (EUA).

Kylian está bem mentalmente. Aconteceu algo que eu não quero relembrar. Ele é um cara muito forte na cabeça. Ele está focado no jogo desta quinta-feira (9), que será difícil porque são dois times de qualidade. Kylian é bom, assim como todo o grupo. Ele está pronto para nesta quinta-feira (9). Didier Deschamps, técnico da França

Mbappé foi alvo de declarações racistas por parte da senadora Celeste Amarilla. Ela afirmou, em postagem no X, que "esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés".

Mbappé rebateu a senadora e a chamou de "senhora desprezível". Em seu perfil no X, o atacante da seleção francesa afirmou que Amarilla "projeta a pior imagem possível" do Paraguai, após o país demonstrar "paixão e honra" em campanha histórica no Mundial.

E A ARBITRAGEM?

O treinador mostrou confiança na arbitragem, que será 100% argentina e terá Facundo Tello como árbitro principal. A decisão repercutiu negativamente, sobretudo com reclamações de torcedores nas redes sociais, devido à rivalidade direta entre franceses e argentinos na briga pelo título  as duas seleções decidiram a última edição do torneio, em 2022, no Qatar.

A escolha da Fifa ocorre após a escalação do francês François Letexier no jogo desta quarta-feira (8) entre Argentina e Egito ter sido alvo de críticas, especialmente por parte da imprensa do país sul-americano. Em uma virada marcante, os argentinos venceram por 3 a 2, em uma partida na qual os africanos contestaram a arbitragem.

Você pode se fazer algumas perguntas, os árbitros foram escolhidos, é algo que está fora do nosso controle. Eu confio na arbitragem e e espero que Tello se seus assistentes sejam tão bons quanto os que apitaram o jogo anterior. Algumas decisões da arbitragem levam a discussões, mas depende da opinião de cada um. Nosso adversário é o Marrocos e não a arbitragem. Eles estão lá para aplicar de forma justa as regras do jogo. Didier Deschamps

CARTÃO DE OLISE

Deschamps disse que a Fifa comunicou nesta quarta-feira (8) à França que o cartão amarelo foi mantido. Federação Francesa de Futebol (FFF) havia solicitado a anulação do cartão que o camisa 11 recebeu na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

O cartão amarelo não mudou. Recebemos uma notificação da Fifa esta manhã. Didier Deschamps

Caso Olise receba outra advertência nesta quinta-feira (9), ele ficará suspenso de uma eventual semifinal. Bradley Barcola e Manu Koné, que também foram advertidos contra o Paraguai, correm o mesmo risco de suspensão.