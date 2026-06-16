Deschamps explica início ruim da França e admite 'um pouco de nervosismo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Didier Deschamps, técnico da França, afirmou que o nervosismo atrapalhou a equipe no primeiro tempo da vitória contra Senegal, na primeira rodada do Grupo I na Copa do Mundo, nesta terça-feira (16).

O treinador explicou o que mudou no time depois que a França deu apenas um chute na primeira etapa. Deschamps alterou o posicionamento de Ousmane Dembélé e Michael Olise.

"Isso traz alívio. Tivemos um pouco de apreensão, um pouco de nervosismo da estreia, porque havia uma boa equipe do outro lado. Depois, conseguimos jogar melhor, também mudando o posicionamento de Ousmane e Michael, o que mudou bastante as coisas. E o Barco, quando entrou, também causou muitos problemas ao adversário", disse o técnico, na saída de campo.

Deschamps disse que a vitória foi "algo positivo" em um grupo com Senegal, Iraque e Noruega. A próxima partida da França é contra os iraquianos, no dia 22.

É sempre bom vencer a primeira partida. Não é decisiva, mas ganhar em um grupo de quatro equipes contra essa seleção do Senegal, além de contar com tantos torcedores -eu sei que eles vieram de longe e que isso custa caro- é algo muito positivo", afirmou ainda Deschamps.

A França venceu Senegal por 3 a 1, em Nova Jersey, e chegou a três pontos no Grupo I. Os gols franceses foram marcados por Mbappé (duas vezes) e Barcola, enquanto Mbaye descontou para os senegaleses.