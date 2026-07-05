Deschamps elogia Marrocos antes de reencontro na Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps, da França, elogiou a seleção de Marrocos antes do embate pelas quartas de final da Copa do Mundo.
O comandante afirmou que os marroquinos são "uma das melhores equipes" e não estão nas quartas de final por acaso. As declarações foram em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, neste sábado (4), pelas oitavas de final.
O treinador lembrou ainda o embate pela semifinal da Copa de 2022, no Qatar. Na ocasião, a França derrotou os marroquinos por 2 a 0 e avançou à decisão. Os franceses acabaram com o vice-campeonato.
"O Marrocos é uma das melhores equipes. Enfrentamos eles no Qatar e eles estiveram na final da Copa Africana de Nações. Temos cinco dias para recuperar e nos preparar, e devemos aproveitar esse tempo. Marrocos, por tudo que fizeram, e pelo que vi, confirma que é uma equipe muito boa, que não chega às quartas de final da Copa do Mundo por acaso", disse.
Marrocos chegou às quartas de final após vitória por 3 a 0 sobre o Canadá. Os canadenses foram os primeiros anfitriões eliminados deste Mundial.
França e Marrocos se enfrentam na quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston (EUA). O duelo abre as quartas de final do Mundial.