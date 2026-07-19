Deschamps diz que 'ambiente era insuportável' na seleção da França

(UOL/FOLHAPRESS) - Didier Deschamps encerrou o seu ciclo de 14 anos como técnico da França. A despedida aconteceu na derrota por 6 a 4 contra a Inglaterra, em disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo de 2026. Após o jogo, o treinador disse que o 'ambiente era insuportável'.

O QUE DISSE DESCHAMPS

Após realizar seu último jogo à beira do campo com a seleção francesa, Didier Deschamps se despediu do cargo. Em entrevista ao canal M6, após a derrota para a Inglaterra, ele justificou sua decisão de se afastar após tantos anos de trabalho.

"Decidi que tinha que acabar. E se tomei essa decisão, não foi por mim, sinceramente, foi pelo bem da seleção francesa. Talvez eu não tenha dito isso antes, mas não foi por mim que tomei essa decisão. Porque o ambiente era insuportável, a seleção francesa não merece isso", disse aí ao canal M6.

Didier ainda se colocou abaixo da França. Em mesma entrevista, ele fez questão de destacar a importância da equipe e completou dizendo que não vai mais comentar sobre a situação da seleção, em respeito ao próximo técnico. A expectativa é que Zidane seja anunciado em breve.

A seleção francesa está acima de tudo. Ela não me pertence. Eu a servi em missão por quatorze anos. Não há nada acima desta camisaDeschamps

A fala de Deschamps acontece junto às críticas de Rabiot após a derrota para a Inglaterra. O jogador francês não citou nomes, mas destacou 'comportamentos inaceitáveis' e uma postura 'vergonhosa' da seleção na disputa pelo 3º lugar.

Vi o comportamento de alguns jogadores que eu nunca tinha visto antes. É um pouco decepcionanteRabiot, na zona mista

A França terminou o primeiro tempo perdendo por 4 a 0 da Inglaterra. Na etapa final, a equipe ficou próxima de reagir e chegou a encostar no placar, mas acabou derrotada por 6 a 4 e amargou o 4º lugar no Mundial.

Ao longo dos 14 anos de França, o técnico conquistou dois títulos: a Copa do Mundo de 2018 e a Nations League de 2021. Ao todo, foram quatro edições de mundiais disputadas e também o vice-campeonato de 2022, contra a Argentina.

Ele entrou no seleto grupo pessoas que ganharam a Copa como jogador e técnico. Além do francês, somente Zagallo e Beckenbauer integram a lista.