'Desapontamos mais de 210 milhões', diz Casemiro após eliminação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casemiro classificou a eliminação do Brasil diante da Noruega, neste domingo (5), como uma decepção. Chorando, o camisa 5 da seleção brasileira disse que o momento é difícil para ele e os companheiros. "A gente sabe que acaba desapontando mais de 210 milhões [de brasileiros]."

O volante brasileiro comparou a derrota deste domingo com aquela vivida há quatro anos, no Qatar. Na ocasião, o Brasil caiu contra a Croácia. Em 2022, a seleção canarinho abriu o placar na prorrogação, mas cedeu o empate para os croatas faltando três minutos para o apito final. Nas penalidades, os europeus se classificaram.

"Os noruegueses tentaram controlar sem atacar muito", afirmou Casemiro, que também reconheceu a falta de objetividade do Brasil do meio de campo para frente. "Tivemos a chance de matar o jogo e não matamos. Um pouco parecido com o jogo contra a Croácia."

A Noruega abriu o placar aos 34 minutos da segunda etapa e ampliou 11 minutos depois, aos 45. O Brasil criou chances ao longo de toda a partida e poderia ter conquistado a vantagem nos minutos iniciais de jogo, mas parou nas luvas de Orjan Nyland. O guarda-redes defendeu pênalti de Bruno Guimarães e fez intervenções importantes em pelo menos outras três investidas brasileiras.

Sobre a postura do time, que vai amargar a maior seca de Copas do Mundo de sua história, Casemiro disse que a seleção não deveria ter recuado as linhas de marcação no segundo tempo. "Poderíamos ter caprichado na pressão [da saída de bola norueguesa], mas é difícil falar agora o que deveria ter feito."

Este foi o terceiro Mundial da Fifa disputado por Casemiro, que esteve nas eliminações contra a Bélgica, em 2018, na Rússia, além da já citada derrota para os croatas, em 2022. Com 34 anos, o camisa 5 deve se despedir das Copas do Mundo.