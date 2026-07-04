Depois de mortes durante festejos na Copa, Cidade do México espalha mais telões e cria uma superlei seca

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO (FOLHAPRESS) - Mesmo com o apelo de especialistas em segurança para que as transmissões fossem suspensas no Anjo da Independência, o governo da Cidade do México decidiu manter o espaço aberto aos torcedores.

A resposta da prefeitura foi reforçar o esquema de segurança, ampliar o número de telões e criar uma "superlei seca" para a partida entre México e Inglaterra, nest domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O encontro será no Estádio Azteca, que fica a 17 quilômetros dali.

As medidas foram anunciadas após quatro pessoas morrerem por asfixia durante as comemorações da classificação da seleção mexicana às oitavas de final, na terça-feira (30).

A chefe de governo da cidade, Clara Brugada, disse nesta sexta-feira (3) que o número de telões para a transmissão do jogo será ampliado para 60. Mais da metade, porém, seguirá concentrada na região central, onde também ocorre a Fan Fest da Fifa.

O plano da gestão para evitar novos acidentes ainda envolve um rígido controle de acesso ao Anjo da Independência.

A entrada seguirá gratuita, mas o público será limitado à capacidade máxima do local, estimada em 25 mil pessoas. Quando esse número for atingido, novos torcedores não poderão entrar na área. Barreiras e filtros serão instalados para controlar o fluxo de pessoas.

É estimado que 1 milhão de pessoas estiveram naquela região na noite de terça.

O esquema de segurança também foi reforçado.

Cerca de 40 mil servidores públicos, entre policiais, agentes de trânsito, bombeiros, equipes de proteção civil e profissionais de saúde, atuarão durante a partida e em possíveis comemorações.

A região da avenida Paseo de la Reforma, onde fica o monumento, concentrará parte do efetivo.

Outra medida anunciada foi a criação de uma "superlei seca". A restrição à venda de bebidas alcoólicas para consumo fora dos estabelecimentos passará a vigorar à 0h de domingo e seguirá até as 7h de segunda-feira (6).

Antes, a proibição era aplicada apenas por algumas horas antes das partidas e se restringia à região central. Agora, além de durar todo o dia do jogo, foi estendida para novas áreas da capital, incluindo os bairros de Roma Norte e Condesa, muito visitados por turistas.

AS MORTES

Segundo a polícia, um falso rumor de tiros provocou pânico entre os torcedores, que tentaram deixar o entorno do Anjo da Independência ao mesmo tempo na noite de terça.

Em ruas estreitas e tomadas pela multidão, centenas de pessoas caíram umas sobre as outras. Além das quatro mortes, dezenas ficaram feridas.

Paralelamente às mudanças no esquema de segurança, Brugada determinou a abertura de uma investigação sobre as mortes. Ela afirmou que será instaurado um inquérito para cada vítima, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do caso e apurar eventuais responsabilidades.

A chefe distrital ainda informou que todas as imagens do sistema público de monitoramento da cidade serão analisadas e que os protocolos adotados pelas equipes de segurança e emergência também passarão por revisão. Ela disse ainda que o governo prestará assistência às famílias das vítimas durante as investigações.

O governo também anunciou um auxílio de 50 mil pesos mexicanos (cerca de R$ 14,8 mil) para a família de cada vítima.

GOVERNO BRITÂNICO PEDE CAUTELA

Diante dos tumultos registrados, o governo do Reino Unido emitiu um alerta aos torcedores ingleses que viajaram ao México para acompanhar a partida.

Em comunicado, as autoridades recomendaram que os cidadãos evitem grandes aglomerações durante as comemorações e sigam as orientações das forças de segurança locais.

O governo britânico também orientou os torcedores a redobrarem a atenção em áreas com grande concentração de pessoas, como o entorno do Anjo da Independência, e deixarem o local imediatamente em caso de tumulto.

O alerta provocou uma reação da presidente do México, Claudia Sheinbaum. Em entrevista, ela afirmou que "é seguro visitar o México" e disse que as novas medidas anunciadas pela prefeitura da capital foram adotadas justamente para evitar a repetição da tragédia registrada após a vitória sobre o Equador.

A presidente destacou a instalação de mais telões ao longo da avenida Paseo de la Reforma para dispersar os torcedores e reduzir a concentração de pessoas no entorno do Anjo da Independência.

Sheinbaum também fez um apelo para que mexicanos e visitantes estrangeiros comemorem "com responsabilidade", evitando grandes aglomerações, o abuso de bebidas alcoólicas e seguindo as orientações das autoridades.

Ela afirmou ainda que a segurança dos torcedores depende não apenas do esquema montado pelo poder público, mas também da colaboração da população. "Há uma responsabilidade individual", disse a presidente ao defender que os festejos ocorram de forma organizada.