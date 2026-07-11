Dembélé ultrapassa Vini Jr. no ranking de jogadores da Fifa, e Mbappé é líder
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol e a atuação na classificação da França sobre Marrocos nas quartas da Copa do Mundo fizeram Dembélé passar Vini Jr. no ranking de jogadores do Mundial feito pela Fifa.
Dembélé assumiu a sétima colocação na categoria "ataque" do power ranking organizado pela Fifa. O francês chegou a 7.10 na avaliação geral e se tornou o sétimo colocado.
Quem também passou Vini Jr. nesta categoria foi o belga Charles De Ketelaere. Ele marcou um gol na derrota da Bélgica para a Espanha por 2 a 1, mas fez o suficiente para chegar a 7.10 e mandar o brasileiro para a 9ª posição.
Mbappé segue líder entre os atacantes. Autor de um gol na vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, o francês tem nota 8.86 na categoria de ataque e é seguido por Messi (8.19) e Haaland (7.84), que ainda jogam hoje.
Olise é o líder na categoria "criatividade". O francês tem nota 8.23 neste quesito e viu Doku se aproximar (7.75), mas o belga não joga mais, uma vez que foi eliminado. Mbappé fecha o top 3, com 7.60.
Rodri assumiu a liderança na categoria "defesa". O espanhol tem nota 7.90 e é seguido pelo companheiro Pedro Porro (7.64). O canadense Luc De Fougerolles fecha o top 3 (7.43).
Entre os goleiros, o português Diogo Costa é o líder, mesmo já eliminado. Ele soma nota 8.95 na categoria "defesas no gol". O suíço Kobel (8.29) e o Paraguai Orlando Gill (8.16) fecham o top 3.
ATAQUE
- Mbappé (8.86)
- Messi (8.19)
- Haaland (7.84)
- Kane (7.23)
- Manzambi (7.13)
- Bellingham (7.11)
- Dembélé (7.10)
- De Ketelaere (7.10)
- Vini Jr (6.95)
- Quiñones (6.83)
CRIATIVIDADE
- Olise (8.23)
- Doku (7.75)
- Mbappé (7.60)
- Yamal (7.47)
- Schjelderup (7.26)
- Alvarado (7.25)
- Rashford (7.14)
- Gordon (7.10)
- Saka (7.04)
- Dembélé (6.99)
DEFESA
- Rodri (7.90)
- Pedro Porro (7.64)
- De Fougerolles (7.43)
- Laporte (7.42)
- Upamecano (7.41)
- Digne (7.30)
- Sánchez (7.27)
- Richards (7.12)
- Anderson (7.04)
- Cubarsí (7.04)
GOLEIROS
- Diogo Costa (8.95)
- Kobel (8.29)
- Gill (8.16)
- Bono (8.04)
- Shoubir (7.89)
- Unai Simón (7.88)
- Nyland (7.58)
- Pickford (7.40)
- Vargas (6.85)
- Freese (6.78)