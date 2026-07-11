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Dembélé ultrapassa Vini Jr. no ranking de jogadores da Fifa, e Mbappé é líder

por Folhapress
Publicado em 11/07/2026 às 11:20
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol e a atuação na classificação da França sobre Marrocos nas quartas da Copa do Mundo fizeram Dembélé passar Vini Jr. no ranking de jogadores do Mundial feito pela Fifa.

Dembélé assumiu a sétima colocação na categoria "ataque" do power ranking organizado pela Fifa. O francês chegou a 7.10 na avaliação geral e se tornou o sétimo colocado.

Quem também passou Vini Jr. nesta categoria foi o belga Charles De Ketelaere. Ele marcou um gol na derrota da Bélgica para a Espanha por 2 a 1, mas fez o suficiente para chegar a 7.10 e mandar o brasileiro para a 9ª posição.

Mbappé segue líder entre os atacantes. Autor de um gol na vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, o francês tem nota 8.86 na categoria de ataque e é seguido por Messi (8.19) e Haaland (7.84), que ainda jogam hoje.

Olise é o líder na categoria "criatividade". O francês tem nota 8.23 neste quesito e viu Doku se aproximar (7.75), mas o belga não joga mais, uma vez que foi eliminado. Mbappé fecha o top 3, com 7.60.

Rodri assumiu a liderança na categoria "defesa". O espanhol tem nota 7.90 e é seguido pelo companheiro Pedro Porro (7.64). O canadense Luc De Fougerolles fecha o top 3 (7.43).

Entre os goleiros, o português Diogo Costa é o líder, mesmo já eliminado. Ele soma nota 8.95 na categoria "defesas no gol". O suíço Kobel (8.29) e o Paraguai Orlando Gill (8.16) fecham o top 3.

ATAQUE

- Mbappé (8.86)

- Messi (8.19)

- Haaland (7.84)

- Kane (7.23)

- Manzambi (7.13)

- Bellingham (7.11)

- Dembélé (7.10)

- De Ketelaere (7.10)

- Vini Jr (6.95)

- Quiñones (6.83)

CRIATIVIDADE

- Olise (8.23)

- Doku (7.75)

- Mbappé (7.60)

- Yamal (7.47)

- Schjelderup (7.26)

- Alvarado (7.25)

- Rashford (7.14)

- Gordon (7.10)

- Saka (7.04)

- Dembélé (6.99)

DEFESA

- Rodri (7.90)

- Pedro Porro (7.64)

- De Fougerolles (7.43)

- Laporte (7.42)

- Upamecano (7.41)

- Digne (7.30)

- Sánchez (7.27)

- Richards (7.12)

- Anderson (7.04)

- Cubarsí (7.04)

GOLEIROS

- Diogo Costa (8.95)

- Kobel (8.29)

- Gill (8.16)

- Bono (8.04)

- Shoubir (7.89)

- Unai Simón (7.88)

- Nyland (7.58)

- Pickford (7.40)

- Vargas (6.85)

- Freese (6.78)