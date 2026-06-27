Dembélé iguala Pelé e entra em lista de recordistas após hat-trick na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os três gols marcados por Dembélé no primeiro tempo da vitória da França sobre a Noruega por 4 a 1, ontem, pela Copa do Mundo, colocaram o atacante em uma lista seleta de recordistas que conta até com Pelé.

Dembélé se tornou o 12° jogador a fazer hat-trick em apenas um tempo de um jogo de Copa. Ele foi às redes aos 7, 20 e 32 minutos da etapa inicial.

Pelé é o único brasileiro nesta lista. O Rei conseguiu o feito no segundo tempo da semifinal da Copa do Mundo de 1958.

O recorde não tinha uma "atualização" desde 1998. O argentino Batistuta foi às redes três vezes na etapa final do confronto da sua seleção contra a Jamaica.

Dembélé chegou a quatro gols nesta Copa do Mundo - ele havia feito um contra o Iraque. Ele é o vice-artilheiro da competição ao lado de Vini Jr, Mbappé e Haaland. Messi lidera, com cinco.

Os gols de Dembélé abriram caminho para a goleada de uma França titular que sobrou contra a Noruega reserva. Os franceses terminaram o primeiro tempo vencendo por 3 a 1 e só fecharam o placar na etapa final, com gol de Doué.

A França fechou a primeira fase na liderança do Grupo I. Na etapa seguinte, a seleção vai encarar a Suécia, na terça-feira, às 18h (de Brasília), em Nova Jersey.

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JOGADORES COM HAT-TRICK EM UM SÓ TEMPO NA COPA

2026 - Ousmane Dembélé: França 4 x 1 Noruega

1998 - Gabriel Batistuta: Argentina 5 x 0 Jamaica

1994 - Oleg Salenko: Rússia 6 x 1 Camarões

1986 - Emilio Butragueño: Espanha 6 x 1 Dinamarca

1986 - Gary Lineker: Inglaterra 3 x 0 Polônia

1982 - Laszlo Kiss: Hungria 10 x 1 El Salvador

1970 - Gerd Müller: Alemanha Ocidental 3 x 1 Peru

1958 - Pelé: Brasil 5 x 2 França

1954 - Erich Probst: Áustria 5 x 0 Tchecoslováquia

1938 - Gustav Wetterström: Suécia 8 x 0 Cuba

1938 - Ernest Wilimowski: Polônia 5 x 6 Brasil

1934 - Edmund Conen: Alemanha 5 x 2 Bélgica