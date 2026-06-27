Dembélé faz história com segundo hat-trick mais rápido das Copas
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dembélé marcou três gols em 32 minutos na vitória parcial da França sobre a Noruega e registrou o segundo hat-trick mais rápido da história da Copa do Mundo. A marca foi reconhecida pela Fifa.
Hat-trick de Dembélé saiu ainda no primeiro tempo. O atacante abriu o placar aos sete minutos após assistência de Kylian Mbappé.
Segundo gol veio aos 20 minutos em uma jogada individual. Dembélé cortou para o meio e finalizou de chapa com o pé esquerdo.
Terceiro gol saiu aos 32 minutos em nova jogada pela direita. Dembélé bateu com precisão e não deu chance ao goleiro Selvik.
Noruega marcou aos 20 minutos, com Aasgaard. França foi para o vestiário vencendo por 3 a 1 na última rodada do Grupo I.
RECORDES E LISTA DA FRANÇA
Marca de 32 minutos só fica atrás de Erich Probst na história do torneio. O austríaco fez três gols mais cedo, em 24 minutos, na vitória por 7 a 5 sobre a Tchecoslováquia, em 1954.
Recorte entre o primeiro e o terceiro gol tem outro recordista. László Kiss, da Hungria, marcou três vezes em sete minutos contra El Salvador, na Copa de 1982.
Dembélé também entrou em uma lista curta da seleção francesa. Ele é o terceiro jogador do país a fazer três gols em uma partida de Copa do Mundo.
Feito repete marcas de Just Fontaine e de Mbappé. Fontaine conseguiu o hat-trick em 1958, e Mbappé marcou três vezes na final de 2022, no Qatar.
Confronto de hoje encerrou a fase de grupos para as duas seleções. França e Noruega já estão classificadas para o mata-mata do Mundial.