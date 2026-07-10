Declaração de Jorge Jesus reacende polêmica com Neymar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A declaração de Jorge Jesus ao assumir o cargo de técnico da seleção portuguesa, nesta sexta-feira (10), reacendeu a polêmica envolvendo o atacante Neymar.

O treinador disse que os times que comanda não são definidos pelo peso do nome ou pelo passado dos jogadores. Para ilustrar a afirmação, o português lembrou do episódio no qual teria dito ao camisa 10 do Brasil que as chances dele no Al Hilal tinham acabado. "O nome não conta. Já treinei dois dos melhores jogadores do mundo, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ao Neymar, um dia disse: 'Tu, finish'."

Jesus também colocou Lionel Messi entre os três melhores e lamentou por não ter tido a chance de treinar o argentino, que deve se despedir dos Mundiais da Fifa neste ano.

No Al Hilal, o treinador se indispôs com Neymar ao não inscrevê-lo no Campeonato Saudita. Jesus justificou a decisão dizendo que o brasileiro não conseguia jogar com a intensidade necessária para a equipe, após o atacante voltar de lesão no fim de 2024. O episódio, interpretado como dispensa, terminou com a rescisão do contrato e o retorno de Neymar para o Santos no começo de 2025.

A Folha de S. Paulo mostrou à época que a negociação não agradou os árabes, mas a situação ficou insustentável no clube após as declarações de Jorge Jesus.

Apesar da rusga, o técnico costuma elogiar o brasileiro -como fez na coletiva de imprensa, mais cedo, ao inclui-lo no top 3 mundial. O português dirigiu o Al Hilal, da Arábia Saudita, de julho de 2023 até maio de 2025, antes de ir para o rival Al Nassr.

Ficou uma temporada no clube e conquistou o Campeonato Saudita 2025/2026, antes de aceitar o convite para comandar a seleção de Portugal, que revelou ser um antigo sonho.