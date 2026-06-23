De virada, Argélia vence primeira na Copa 2026 e elimina a estreante Jordânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida brigada, mas pouco inspirada, na madrugada desta terça-feira (23), a Argélia derrotou a Jordânia por 2 a 1, de virada, em Santa Clara (EUA), eliminou a equipe estreante e conquistou sua primeira vitória na Copa na América do Norte.

A seleção argelina chega a 3 pontos e deixa a Jordânia zerada. A Argentina, de Lionel Messi, é a líder do Grupo J, com 6 pontos, enquanto a Áustria, derrotada nesta terça pelos argentinos, também soma 3.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Na última rodada, a Argélia enfrenta a Áustria em confronto direto pela segunda posição do grupo, e a Jordânia encerra sua participação diante da Argentina. As duas partidas estão marcadas para o sábado (27), às 23h.

O primeiro tempo da partida começou com maior posse de bola dos argelinos.

Explorando inversões e as laterais de campo, a Argélia atacava com o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, que joga pelo Manchester City, e com Mahrez. A Jordânia especulava nos contra-ataques.

Foi em uma inversão que Mahrez levou perigo ao gol jordaniano. Aos 19 minutos, ele foi lançado em profundidade por Zerrouki, invadiu a área, mas se atrapalhou na conclusão. A zaga jordaniana apareceu para cortar.

O primeiro gol da partida saiu no oportunismo da Jordânia. Aos 35 minutos, a Argélia saiu jogando mal, com Zerrouki errando uma inversão para a entrada da área. Abu Taha tabelou com Altamari e foi à linha de fundo. Ele cruzou para o centro da área, Altamari furou, e Nizar Al-Rashdan chegou batendo forte, de trivela, para o fundo da rede de Luca Zidane.

O segundo tempo foi marcado pela Argélia se lançando ao ataque. O técnico Vladimir Petkovic tirou o volante Boudaoui e colocou o atacante Nadhir Benbouali para buscar o empate. Com a vantagem no placar, a Jordânia apostava nos contra-ataques.

Aos 12 minutos da etapa final, a estratégia jordaniana levou perigo. Almardi driblou pelo meio e encontrou Altamari nas costas da zaga argelina. O camisa 10 jordaniano tentou fintar o goleiro, mas a defesa da Argélia conseguiu cortar.

A Argélia insistia em jogadas pelo alto. Aos 17 minutos, Benbouali se infiltrou entre os zagueiros e cabeceou para defesa do goleiro Yazeed.

Aos 23 minutos, o desfecho foi diferente. Em cobrança de escanteio, Benbouali subiu mais que a zaga jordaniana e cabeceou no canto esquerdo, sem chances para Yazeed.

Após o gol, a Argélia continuou pressionando. Aos 39 minutos, em mais uma jogada pelo alto, a bola resvalou na defesa jordaniana e sobrou para o centroavante Gouiri, que finalizou para o gol.

Uma das quatro seleções novatas em Copas, junto com Uzbequistão, Cabo Verde e Curaçao, a Jordânia buscava anotar os primeiros pontos na competição, após ter sido derrotada por 3 a 1 pela Áustria.

Na primeira rodada, a Argélia perdeu da Argentina por 3 a 0, em show de Messi, que anotou um hat-trick.