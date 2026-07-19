De saída, Deschamps se responsabiliza por 1º tempo ruim contra Inglaterra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma das últimas entrevistas como técnico da seleção francesa, Didier Deschamps admitiu que a equipe fez um primeiro tempo abaixo do esperado na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, neste sábado (18), em Miami Gardens, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo na América do Norte.

Segundo o treinador, a França não fez o primeiro tempo que deveria. A equipe reagiu na etapa final, criou duas oportunidades para empatar a partida em 4 a 4, mas não conseguiu. "A responsabilidade é minha", resumiu o treinador da França.

Apesar da derrota, Deschamps avaliou que a reação da equipe deixou um saldo positivo em sua despedida da seleção. "Pelo menos, houve uma reação, embora a derrota doa. Teria sido melhor terminar em terceiro, mas saímos de cabeça erguida."

O treinador também elogiou a atual geração francesa, liderada por jogadores como Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé.

"Perdemos para a Espanha, que fez uma ótima partida contra nós, mas não vamos jogar tudo pela janela. É um grupo excepcional, com muitos jovens que vão seguir adiante. Há muito material para que a seleção continue alcançando excelentes resultados", disse.

Os ingleses abriram 4 a 0 ainda no primeiro tempo, mas viram a França diminuir a diferença ao marcar três gols nos primeiros 20 minutos da etapa final. No fim, a Inglaterra confirmou a vitória e garantiu sua melhor campanha em uma Copa do Mundo desde o título de 1966.

Do lado francês, o destaque foi Mbappé, que marcou duas vezes contra a Inglaterra para assumir a artilharia desta edição, com dez gols, além de se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22.

Após a partida, o goleador afirmou que o desempenho da equipe no primeiro tempo foi consequência da tristeza pela derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal.

"Entendo que podemos ter dado a impressão de que estávamos sem vontade de jogar. Fomos humanos, estávamos tristes. Infelizmente, não podemos nos permitir ser humanos."

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** "No segundo tempo, acordamos, deixamos esse sentimento de lado e voltamos como jogadores de alto nível. Não vencemos, o que é uma pena para o nosso treinador, a quem queríamos dar um bom resultado. Mas essa partida não vai manchar a lenda que Deschamps construiu", disse.

Com o resultado, a França encerra o Mundial na quarta colocação. Em 2022, no Qatar, a seleção terminou com o vice-campeonato. Em 2018, na Rússia, conquistou o título.