Davi Lucca viraliza ao recusar ingressos para jogo do Brasil na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi Lucca, 14, filho de Neymar e Carol Dantas, viralizou após ter sido abordado nas ruas de Nova York, durante uma gravação do criador de conteúdo venezuelano Futcrunch, que propõe desafios a desconhecidos envolvendo futebol.

Sem reconhecer o adolescente, o influenciador ofereceu ingressos VIP para um jogo do Brasil na Copa do Mundo caso Davi aceitasse adotar o corte de cabelo de Ronaldo Fenômeno em 2002, popularmente conhecido como "Cascão".

"Não, não. Meu pai já joga", disse Davi. "O seu pai joga?", perguntou o influenciador, surpreso. O adolescente confirmou: "Claro". Ao ser questionado sobre quem era seu pai, respondeu: "O Ney". "Você definitivamente não precisa desses ingressos", brincou o criador de conteúdo.

Davi Lucca é o primogênito de Neymar, que também é pai de Mavie, 2, e Mel, de 11 meses, suas filhas com a esposa Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma menina. Ele também tem Helena, 1, com a influenciadora Amanda Kimberlly.

Apesar de manter um perfil discreto, o adolescente viralizou nos últimos dias ao mostrar que começou sua própria marca. A AmigoDino produz dinossauros articulados feitos em impressora 3D.