Danilo, lateral da Seleção Brasileira, publica campanha contra apostas online

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Danilo voltou a chamar atenção não apenas pelo que faz dentro de campo.

Um dos líderes do elenco comandado por Carlo Ancelotti, o lateral utilizou suas redes sociais para apoiar a campanha "Block no Tigrinho", iniciativa que busca conscientizar a população sobre os riscos associados às apostas esportivas e aos jogos de azar online.

A mobilização foi lançada neste mês pela 342 Artes e reúne artistas, intelectuais e personalidades de diferentes áreas em uma ação de alerta sobre o crescimento das plataformas de apostas no Brasil. O movimento questiona especialmente o papel de influenciadores e celebridades na promoção desses serviços para milhões de seguidores.

No material divulgado pela campanha, uma pergunta conduz a reflexão proposta pelos organizadores: "De que lado da influência você está?". A iniciativa defende uma discussão mais ampla sobre os efeitos sociais das apostas online, citando problemas como endividamento, vício e impactos financeiros enfrentados por milhares de famílias brasileiras.

A adesão de Danilo não chega a surpreender quem acompanha sua trajetória. Ao longo da carreira, o jogador construiu uma imagem de um atleta que frequentemente participa de debates sobre educação, cultura, política pública e questões sociais. Leitor assumido e dono de um repertório cultural que costuma destacar em entrevistas, ele já se posicionou diversas vezes sobre temas que extrapolam o universo esportivo.

Dentro da Seleção, o lateral também se tornou uma das principais lideranças do grupo. Com mais de 70 partidas disputadas vestindo a camisa amarela, Danilo deve começar entre os titulares na estreia contra o Marrocos.

Enquanto isso, a campanha continua ganhando adesões de nomes importantes da cultura brasileira. Entre os participantes estão artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, além das atrizes Marieta Severo, Claudia Abreu e Camila Pitanga.