Danilo indica despedida da seleção após queda: 'Sempre estarei na torcida'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, o lateral Danilo acredita que viveu sua última grande competição pela seleção brasileira. Na zona mista, o jogador do Flamengo disse que será um dos principais torcedores da Amarelinha e incentivou as pessoas a buscarem seus sonhos.

"É natural pela idade, pela demanda do futebol. Eu com 35 anos, que vou completar na próxima semana. Agora, vou estar sempre na primeira fila como mais um torcedor. Só gratidão, tentar colher coisas boas. Para mim, acreditar naquilo que poderia fazer me deu essas oportunidades. Que as pessoas possam ser resilientes em suas vidas", disse Danilo, após Brasil 1 x 2 Noruega.

O Brasil teve boas oportunidades para vencer a Noruega e ir às quartas de final, mas não foi eficiente. Na principal delas, Bruno Guimarães viu seu pênalti ser defendido pelo goleiro Nyland ainda no primeiro tempo, com a partida empatada em 0 a 0.

Os noruegueses foram eficientes para avançar. Nas poucas chances que teve, Haaland marcou duas vezes e garantiu a vitória - Neymar ainda descontou para o Brasil, de pênalti, aos 55 minutos do segundo tempo.

"Hoje, nós poderíamos ter vencido e não aconteceu. Tudo que for falado pode ser tido como desculpa. É difícil encontrar palavras. Foi um jogo em que eles foram mais eficientes e venceram", continuou Danilo.

Por fim, o lateral-direito comentou sobre o sentimento de Ancelotti: "Tristeza, como todos. O mister estava muito abatido, é um de nós. É italiano, mas tem o coração totalmente brasileiro. É difícil, assim como todos nós".

Com a derrota, o Brasil se despede da Copa ainda nas oitavas de final, algo que não acontecia desde 1990. A seleção também amarga seu maior jejum sem um título do Mundial, que completará 28 anos na próxima Copa, em 2030.

Já a Noruega segue viva e aguarda por seu adversário nas quartas. O rival sairá do confronto entre México e Inglaterra, ainda neste domingo, às 21h (de Brasília).