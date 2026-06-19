Danilo e Matheus Cunha ganham vaga na seleção para duelo com o Haiti
FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - O Brasil vai enfrentar o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo, com duas mudanças em relação ao time escalado na estreia, no empate por 1 a 1 com Marrocos. O lateral direito Danilo e o meia-atacante Matheus Cunha ganharam as vagas de Ibañez e Igor Thiago.
A formação verde-amarela será a seguinte no Lincoln Financial Field, na Filadélfia: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.
Carlo Ancelotti já havia avisado que faria alterações após a decepcionante atuação na primeira rodada, embora não tivesse divulgado quais elas seriam. Uma era quase certa e foi confirmada, a entrada de um lateral de ofício na direita o beque Ibãnez, no sábado (13), atuou improvisado.
Na frente, diante das dificuldades técnicas exibidas pelo centroavante Igor Thiago, o treinador italiano decidiu adotar uma formação mais móvel. Assim, ganhou espaço Matheus Cunha, que deve marcar por um dos lados do campo, deixando Raphinha e Vinicius Junior soltos na frente.