Curaçao entra no Guinness como menor país na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Curaçao recebeu um certificado do Guinness World Records por ser a menor nação a se classificar para uma Copa do Mundo.

País caribenho, com 156.115 habitantes, entrou no livro dos recordes após garantir vaga no Mundial. O reconhecimento veio depois do 0 a 0 com a Jamaica, em novembro do ano passado, resultado que confirmou a classificação.

Certificado do Guinness foi entregue apenas agora, depois do 7 a 1 sofrido contra a Alemanha, em um evento com autoridades locais. A marca anterior era da Islândia, que disputou a Copa de 2018 com pouco mais de 350 mil habitantes.

Guinness também registrou Curaçao como o menor participante em área territorial. O país tem cerca de 444 km².

Na estreia na Copa do Mundo de 2026, Curaçao perdeu por 7 a 1 para a Alemanha, em Houston. Mesmo com a goleada, jogadores foram festejados no estádio e receberam cumprimentos de autoridades.

Ministra do Turismo, Assuntos Econômicos, Transportes e Telecomunicações de São Martinho, Grisha Heyliger-Marten destacou o gol de Livano Comenencia. "Um gol ainda é uma vitória. A alegria que eu senti, e que tantos torcedores sentiram quando Curaçao marcou, foi muito maior do que o placar. Aquele gol foi uma vitória por si só. Foi história. Foi orgulho. Foi o mundo ouvindo falar de Curaçao.", afirmou.

PRÓXIMO JOGO E SITUAÇÃO NO GRUPO

Curaçao volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Equador, em Kansas City. A seleção aparece na última posição do Grupo E, atrás de Costa do Marfim, Alemanha e Equador.

Heyliger-Marten disse que se emocionou com a presença do país no Mundial. "Desde o momento em que os jogadores entraram em campo e a bandeira de Curaçao foi exibida, fiquei arrepiada. Para uma nação insular tão pequena chegar a esse nível, estar nesse palco e marcar em sua primeira participação em uma Copa do Mundo é algo verdadeiramente especial", declarou.