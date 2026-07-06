Cunha descarta troca de técnicos como problema e destaca 'dor e frustração'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular da seleção brasileira na eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, Matheus Cunha apontou os problemas da equipe em campo e destacou o sentimento após a derrota por 2 a 1 nos Estados Unidos. O atacante também descartou como problema as trocas de técnicos promovidas pela CBF ao longo do ciclo.

"Não pesou (troca de técnicos). Na eliminação de hoje pesou não ter conseguido converter as oportunidades e saber que tudo que tinha acontecido já tinha ficado para trás. Pode ser que tenha dado algum empecilho lá no começo, mas quando começou a Copa a gente se fechou e se uniu. A gente sabia que tudo que passasse de positivo e negativo seria sobre aquele grupo. É um dia difícil para todos nós", disse Matheus Cunha, na zona mista.

A seleção brasileira teve quatro técnicos diferentes ao longo do ciclo para a Copa de 2026: após a saída de Tite, a CBF promoveu Ramon Menezes de forma interina. Na sequência, Fernando Diniz fez jornada dupla alternando entre Brasil e Fluminense. Fernando Diniz durou apenas seis jogos no cargo e Doriva Júnior foi escolha para a sequência das Eliminatórias. No início de 2025, Dorival foi demitiu e após longa novela de negociações, Carlo Ancelotti assumiu.

Além disso, a CBF viveu também a troca de presidentes: a saída de Ednaldo Rodrigues e a eleição de Samir Xaud, atualmente no cargo.

O sentimento da eliminação

O atacante da seleção brasileira também lamentou profundamente a eliminação, e justificou a derrota com os gols perdidos. O Brasil terminou o jogo com 14 finalizações, 4 em direção ao gol, e parou na boa atuação do goleiro Nyland -que defendeu o pênalti de Bruno Guimarães e parou os chutes de Vini Jr e Rayan, além de evitar um gol contra de forma milagrosa.

"É difícil formular uma resposta cabível para um momento em que só dor e frustração que a gente sente. Sem querer ser clichê, do fundo do coração, mas era aproveitar as oportunidades. Conseguimos criar, com o sentimento de que poderíamos ganhar o jogo a qualquer momento, tínhamos o controle do jogo. Saber que acabou dessa forma é muito frustrante. Tínhamos que ter aproveitado melhor as oportunidades", finalizou.