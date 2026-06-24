Croácia sofre, mas vence e elimina Panamá da Copa em jogo apagado de Modric

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em mais uma noite apagada de Luka Modric, a Croácia sofreu com a falta de inspiração, levou sustos, mas venceu o Panamá por 1 a 0 no BMO Field, em Toronto (CAN). A segunda derrota panamenha pelo Grupo L acabou com as chances de classificação da seleção para a segunda fase da Copa do Mundo.

Ante Budimir saiu do banco para garantir a vitória da Croácia. Acionado no início do segundo tempo, o atacante, que defende o Osasuna (ESP), aproveitou bom cruzamento de Pasalic e estufou as redes.

Assim como na estreia croata no Mundial, Luka Modric teve atuação apagada no seu jogo de número 200 na Croácia. O camisa 10 se apresentou para o jogo ao longo dos 80 minutos em campo, mas foi pouco efetivo com a bola nos pés e ainda sofreu com a falta de criatividade dos companheiros.

Com o resultado, a Croácia chegou aos três pontos e ficou na terceira posição do Grupo L. Os croatas vão para a última rodada da Copa do Mundo em busca de uma vitória para avançar sem depender de uma combinação de resultados. Já o Panamá não pontuou em dois jogos e cumprirá tabela, já sem chances de classificação.

Na última rodada, a Croácia enfrenta Gana, no dia 27 de junho, na Filadélfia (EUA). No mesmo dia, o Panamá encara a Inglaterra, em Nova Jersey (EUA).

GOLEADOR SOBREVIVEU A UMA GUERRA

Ante Budimir é um exemplo de superação. Nascido em Zenica, na Bósnia e Herzegovina, ele se mudou ainda bebê para a Croácia com a família após o início da Guerra da Bósnia. Sem o status de promessa, construiu a carreira longe dos holofotes até se destacar no futebol espanhol.

Maior artilheiro estrangeiro da história do Osasuna, o centroavante estreou pela seleção croata apenas aos 29 anos. Aos 34, vive a segunda melhor temporada da carreira em número de gols, com 20 marcados em 47 jogos, e sonha em liderar a Croácia em mais uma campanha histórica. Depois do vice-campeonato mundial em 2018 e do terceiro lugar em 2022, Budimir quer ajudar os Vatreni a voltar a disputar uma final de Copa do Mundo.

COMO FOI O JOGO?

A Croácia sofreu diante do Panamá ao longo dos 90 minutos. Apesar de ter mais de 60% de posse de bola, a equipe croata criou pouco e encontrou dificuldades para transformar o controle da partida em chances claras de gol.

O gol da vitória saiu apenas aos nove minutos do segundo tempo. Stanisic acelerou pela direita, tabelou com Pasalic e chegou à linha de fundo antes de cruzar para a pequena área. A zaga panamenha falhou no corte, e Budimir apareceu livre na segunda trave para empurrar a bola para o fundo das redes.

O Panamá ainda teve duas grandes oportunidades para empatar. Na primeira, Bárcenas recebeu passe de Murillo pela direita da área, finalizou forte e obrigou Livakovic a espalmar para escanteio. Depois, em cobrança de Martínez, Harvey ganhou pelo alto na segunda trave e cabeceou com perigo, mas o goleiro croata voltou a salvar a equipe com uma grande defesa.

PANAMÁ

Orlando Mosquera; Cesar Blackman, Jose Córdoba, Jiovany Ramos e Carlos Harvey; Andres Andrade, Amir Murillo e Cristian Martinez; Jos Luis Rodriguez, Edgar Yoel Barcenas e Jose Fajardo.T.: Thomas Christiansen.

CROÁCIA

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol (Andrej Kramaric) e Josip Sutalo; Mateo Kovacic (Petar Sucic), Luka Modric e Martin Baturina; Ivan Perisic, Marco Pasalic (Luka Sucic) e Petar Musa (Ante Budimir).T.: Zlatko Dalic.

Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

Árbitro: Pierre Atcho (GAB)

Assistentes: Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne (GAB)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões Amarelos: Edgar Yoel Barcenas (Panamá)

Cartões Vermelhos: NenhumGol: Ante Budimir (CRO - 9 do 2ºT)