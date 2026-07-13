Croácia anuncia volta de treinador que comandou a seleção há 14 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Croácia tem um novo técnico. Slaven Bilic, que já treinou a seleção no passado, foi anunciado pela federação local pouco tempo após Zlatko Dalic deixar o cargo.

Slaven Bilic treinou a seleção croata entre 2006 e 2012. Sob o comando dele, a Croácia disputou duas edições de Eurocopa, mas não se classificou para a Copa do Mundo de 2010, a última que o país não jogou. Foram 42 vitórias, 14 empates e apenas nove derrotas no período.

"Tenho total confiança em nossos jogadores, e é minha responsabilidade trazer energia, ambição e determinação para garantir que a Croácia permaneça na elite do futebol. Estou genuinamente feliz em iniciar este desafio e me sinto totalmente preparado para ele  como um treinador mais maduro e experiente do que em 2006, mas com a mesma motivação e desejo de ver a Croácia permanecer poderosa, ousada e bem-sucedida", disse Slaven Bilic.

Bilic foi anunciado após a Federação Croata de Futebol comunicar a saída de Zlatko Dalic. Considerado uma lenda por levar a seleção ao vice da Copa de 2018 e ao terceiro lugar em 2022, o treinador deixou o cargo após a eliminação para Portugal na segunda fase da atual edição.

Slaven Bilic estava livre no mercado. O último trabalho do treinador havia sido no Al-Fateh, da Arábia Saudita, em 2024. Antes, ele passou também pelo futebol inglês, onde comandou West Ham e West Bromwich.

Bilic foi jogador e atuou como zagueiro. Ele fez boa parte da carreira no futebol croata, mas passou por Everton e West Ham, da Inglaterra. Pela seleção, fez 44 jogos desde que foi convocado pela primeira vez, em 1992. Seis anos mais tarde, fez parte da campanha que terminou com o terceiro lugar na Copa de 1998.

O treinador chega com a missão de seguir a reformulação da seleção. A Croácia jogou a Copa com uma nova geração, mas ainda com nomes experientes como Modric e Perisic, que não devem estar no próximo ciclo.