Criticado por Trump, Raphael Claus é árbitro há 18 anos e está em seu segundo Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Árbitro da Fifa desde 2015, Raphael Claus, 46, tem na carreira 447 jogos trabalhados somente para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entre as funções de árbitro, quarto árbitro, auxiliar ou no VAR. Desses, ele foi o juiz de 263 duelos da Série A.

O paulista está no quadro de árbitros da Federação Paulista de Futebol (FPF) desde 2008. Naquele ano apitou seus primeiros jogos como profissional (na Segunda e na Terceira Divisão do Estadual).

Em 2010 ganhou a chance de comandar o seu primeiro jogo do Paulistão e também os primeiros organizados pela CBF (esteve em 3 jogos da série D), segundo dados das duas entidades.

A partir de 2011 é que entrou definitivamente para o quadro principal das partidas do Paulista e ganhou as primeiras oportunidades em jogos da Série A do Brasileiro (mas apenas como quarto árbitro).

No ano seguinte Claus abriu o caminho para ser árbitro do primeiro escalão também da CBF: apitou 11 duelos da Série A. Em 2015 entrou para o quadro da Fifa.

A Copa de 2026 é a segunda em que é convocado pela Fifa. Na do Qatar, em 2022, apitou dois jogos pela fase de grupos: a goleada da Inglaterra sobre o Irã (6 a 2) e a vitória do Marrocos sobre o Canadá (2 a 1). Neste ano, novamente dois duelos: os 4 a 0 da Espanha sobre a Arábia Saudita e, depois, os 2 a 0 dos Estados Unidos sobre a Bósnia-Herzegovina, que provocou a frase do presidente dos Estados Unidos.

"Esse árbitro é um tanto suspeito se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso, pois não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito", disse Trump para defender a sua ligação ao presidente da Fifa para anular a suspensão do atacante Balogun, que foi expulso por Claus.

Trump também asusmiu ter ligado para Gianni Infantino, presidente da Fifa, contestando a suspensão automática que a expulsão acarretaria -Balogun não poderia jogar nesta segunda (6) contra a Bélgica.

A Fifa atendeu ao pedido e suspendeu o cartão do jogador, que agora pode ir a campo.

A CBF e a FPF emitiram nesta segunda-feira, na sequência, uma nota para defender o árbitro brasileiro.

POLÊMICAS

Claus convive com reclamações de vários times grandes do Brasil por expulsões e cartões não dados.

Em 2022, comandou o clássico Flamengo x Fluminense que terminou com cinco expulsos. Mas o nome dele ganhou mais destaque em 2023, quando o árbitro virou alvo do Botafogo. O então presidente da SAF do clube carioca, John Textor, pediu que o juiz ficasse fora de um confronto da equipe contra o Flamengo. Sem apresentar provas, queria o árbitro fora dos jogos até o fim da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.

Já com destaque no Campeonato Paulista (já havia participado de nove finais), ele só foi para a primeira grande decisão nacional em 2024. Naquele ano, esteve no jogo em que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Foi também em 2024 que apitou a decisão da Copa América: 1 a 0 da Argentina sobre a Colômbia.